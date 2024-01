L'oppositore russo, condannato a più di 30 anni di carcere, è apparso di buon umore nella sua prima comparsa in collegamento video da quando è stato trasferito nella colonia penale nel Circolo polare artico

Alexei Navalny, il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin, è apparso in video per la prima volta da quando è stato segretamente trasferito in una colonia penale a nord del Circolo polare artico nel dicembre scorso. Più precisamente, il politico è detenuto nella colonia penale IK-3 nella remota regione di Yamalo-Nenets, a circa 1.900 chilometri a nord-est di Mosca.

Navalny è comparso in collegamento video per partecipare a un'udienza relativa alle sue lamentele sulle condizioni di detenzione: l'attivista infatti ha intentato una causa per il suo posizionamento in una cella di isolamento.

È apparso di buon umore mentre parlava con i giornalisti, riuniti presso il tribunale di Kovrovsky, nella regione di Vladimir. "Vostro Onore, una lacrima scorre lungo la mia guancia, sono così felice di vedervi tutti", avrebbe detto.

Rivolgendosi al giudice, Navalny ha chiesto se la colonia di Melekhovo, il carcere dove era precentemente detenuto, avesse organizzato una festa per celebrare la sua partenza e se avesse incluso il karaoke. Poi ha incalzato, chiedendo se la festa organizzata fosse stata nudista, in un chiaro riferimento al raduno di celebrità a Mosca che il mese scorso ha causato uno scandalo nazionale.

L'ironia di Navalny sulle sue condizioni di detenzione

Proprio martedì Navalny si è lanciato in una descrizione ironica delle sue condizioni di detenzione su X, precedentemente noto come Twitter, pubblicando una serie di messaggi in sequenza.

Il dissidente russo definisce "codarda" ma anche "ingenua" la potenziale soddisfazione del presidente russo Vladimir Putin all'idea di averlo confinato nell'estremo nord, per di più in una cella di isolamento, la cosiddetta Shizo, dove ha trascorso sette giorni.

Poi scherza sulle temperature polari e sull'unica "passeggiata" che gli è concessa, alle 6:30 del mattino. "Nella foto qui sotto puoi vedere il mio cortile. Undici passi dal muro e tre fino al muro: non c'è molto da camminare, ma almeno è qualcosa, quindi vado a fare una passeggiata", scrive, specificando che le temperature toccano i -25 gradi.

"Poche cose sono rinfrescanti come una passeggiata a Yamal alle 6:30 del mattino. E che meravigliosa brezza fresca che soffia nel cortile nonostante la recinzione di cemento, è semplicemente wow!", aggiunge.

Infine il divertente paragone con Leonardo DiCaprio: "Ho pensato a Leonardo DiCaprio e al trucco del cavallo morto del suo personaggio nel film 'The Revenant'. Non penso che avrebbe funzionato qui. Un cavallo morto morirebbe congelato in circa 15 minuti.Qui hai bisogno di un elefante. Un elefante caldo o addirittura arrosto. Se apri la pancia di un elefante appena arrostito e ti infili dentro, puoi stare al caldo per un po'".

La "scomparsa" dell'oppositore russo

L'attivista politico, 47 anni, è dietro le sbarre da quando ha fatto ritorno a Mosca dalla Germania nel 2021, dove era stato ricoverato per un avvelenamento da gas nervino probabilmente orchestrato dal Cremlino.

Nel corso degli anni ha subito tre diverse condanne per accuse ritenute da lui e dalla maggior parte degli esperti politicamente motivate e deve scontare più di 30 anni di carcere per "estremismo" e frode.

Ai primi di dicembre scorso i collaboratori di Navalny avevano improvvisamente smesso di ricevere sue notizie e avevano lanciato l'allarme sulla sua scomparsa dopo che ai suoi avvocati era stato comunicato, senza ulteriori informazioni, il trasferimento dalla struttura penitenziaria a 240 chilometri da Mosca dove era detenuto.

L'oppositore russo era riapparso dopo quasi tre settimane di silenzio da parte delle autorità russe nella remota colonia penale dove si trova attualmente."Non preoccupatevi per me. Sto bene", aveva scritto su X, descrivendo il suo trasferimento - a suo dire durato 20 giorni - e le condizioni di detenzione.