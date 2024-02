Mosca e Kiev concludono un nuovo scambio di prigionieri: cento per parte sono rientrati a casa. Ancora una volta gli Emirati Arabi Uniti hanno agito da intermediari

Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: cento soldati per parte sono tornati a casa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la maggior parte dei rilasciati ha difeso Mariupol e l'acciaieria Azovstal. Il numero totale è pari a 3.135 ucraini liberati da Mosca.

Gli Emirati Arabi Uniti mediano tra Russia e Ucraina

Sollievo anche per le famiglie dei soldati russi liberati da Kiev e trasportati a Mosca "per il trattamento e la riabilitazione nelle istituzioni mediche". Ancora una volta gli Emirati Arabi Uniti hanno agito da intermediari, come confermato dal ministero della Difesa russo.

Il precedente scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia ha avuto luogo il 31 gennaio scorso quando 207 prigionieri di guerra ucraini sono tornati dalle loro famiglie.

Il disastro aereo di Belgorod avrebbe potuto fermare gli scambi

Molti familiari dei prigionieri hanno temuto che gli scambi venissero interrotti dopo l'abbattimento dell'aereo da trasporto militare, avvenuto in una zona rurale della regione russa di Belgorod, che confina con l'Ucraina, la mattina di mercoledì 24 gennaio. Secondo la Russia, l'Il-76 abbattuto dalle forze di Kiev trasportava prigionieri di guerra ucraini.

I negoziati per la liberazione dei prigionieri non si sono però interrotti.

L'ultimo scambio ha avuto luogo mentre la Russia ha continuato a colpire l'Ucraina con attacchi missilistici a lungo raggio.