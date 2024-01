Di Euronews Agenzie: AP

La normalizzazione delle relazioni del governo turco con Israele ha subito un brusco stop dopo il 7 ottobre e l'intensificarsi del conflitto tra Israele e Hamas.

Le autorità turche hanno arrestato 33 persone sospettate di spionaggio per conto di Israele, ha riferito martedì l'agenzia di stampa statale turca Anadolu. Le autorità stanno ancora cercando altre 13 persone che si ritiene abbiano legami con il servizio di sicurezza israeliano Mossad, ha riferito l'agenzia Anadolu.

I sospettati sono stati arrestati nel corso di incursioni a Istanbul e in altre sette province per aver presumibilmente pianificato di svolgere attività che includevano "ricognizione" e "inseguimento, aggressione e rapimento" di cittadini stranieri residenti in Turchia, ha riferito l'agenzia.

Solo alcune settimane fa, il capo dell'agenzia di sicurezza interna israeliana, lo Shin Bet, ha dichiarato in una registrazione audio che la sua organizzazione è pronta a distruggere Hamas "in ogni luogo", compresi Libano, Turchia e Qatar.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha avvertito Israele che subirà "gravi conseguenze" se continuerà a minacciare di attaccare funzionari di Hamas in territorio turco.

Nel 2022, Turchia e Israele hanno fatto un passo avanti verso la normalizzazione delle loro relazioni, riconfermando gli ambasciatori dopo anni di tensioni. Ma questi legami si sono rapidamente deteriorati dopo l'inizio del conflitto armato tra Israele e Hamas. Ankara è infatti molto critica sulle azioni militari di Israele a Gaza.

Inizialmente Israele ha ritirato i suoi diplomatici dalla Turchia per questioni di sicurezza, per poi annunciare di volerli richiamare del tutto per motivi politici, citando "dichiarazioni sempre più dure" da parte di funzionari turchi. Anche la Turchia ha ritirato il suo ambasciatore da Israele.

La reazione di Erdoğan alla guerra tra Israele e Hamas è stata inizialmente piuttosto discreta. In seguito, però, il leader turco ha intensificato le sue critiche nei confronti di Israele, definendo le sue azioni a Gaza al limite del "genocidio".

Erdogan ha anche chiesto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sia processato per "crimini di guerra", paragonandolo al leader nazista Adolf Hitler.

Erdoğan, il cui governo ha ospitato in passato diversi funzionari di Hamas, ha anche affermato che il gruppo militante, considerato un'organizzazione terroristica da Israele, Stati Uniti e Unione Europea, sta combattendo per la liberazione delle sue terre e del suo popolo.