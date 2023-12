Di Euronews

I manifestanti dell'opposizione hanno preso di mira il palazzo comunale a Belgrado dopo una settimana di proteste per le presunte irregolarità nelle ultime elezioni. Secondo il presidente serbo Aleksandar Vucic i disordini sono stati istigati da Paesi stranieri

Le manifestazioni contro il risultato delle elezioni parlamentari in Serbia vanno avanti da una settimana, ma domenica scorsa gli scontri a Belgrado hanno raggiunto un nuovo livello di violenza. Per protestare contro i presunti brogli che hanno consegnato una vittoria schiacciante al partito del presidente in carica Aleksandar Vucic, l'opposizione ha assediato l'edificio del consiglio comunale della capitale, distruggendo porte e finestre.

La polizia antisommossa ha sparato gas lacrimogeni per impedire ai centinaia di sostenitori dell'opposizione di entrare nel palazzo e per disperderli. Almeno 35 persone sono state arrestate. Dal ministero dell'Interno è stato lanciato un appello ai dimostranti per porre fine alle violenze, ed è arrivata una dura condanna al grave attacco alle sedi istituzionali.

L'opposizione ha denunciato presunte irregolarità nel voto di domenica scorsa. Gli osservatori internazionali hanno anche rilevato un trattamento iniquo per i candidati della minoranza a causa della parzialità dei media, dell'abuso di risorse pubbliche da parte del governo e dello strapotere del presidente durante la campagna elettorale.

Una settimana di proteste

L'opposizione serba, nota come movimento "Serbia contro la violenza" ha dichiarato che non riconoscerà l'esito delle elezioni. I suoi membri si riuniscono nel centro di Belgrado quasi ogni giorno da circa una settimana, denunciando i risultati della votazione. Quelli delle votazioni comunali a Belgrado hanno suscitato particolare indignazione, poiché si è affermato che masse di elettori provenienti dalle province sono state portate nella capitale per votare per il partito al potere.

Vucic ha dichiarato che si tratta di un tentativo di rovesciare il governo orchestrato dall'estero. Ha aggiunto che seguiranno altri arresti.

"Si è trattato di un tentativo di presa di potere violenta delle istituzioni statali della Repubblica di Serbia", ha dichiarato Vucic alla tv filo-governativa Pink TV.

Il partito progressista nega tutte le accuse

Il Partito progressista serbo (Sns) e i suoi alleati al governo hanno negato di aver truccato il voto e hanno definito regolari le elezioni per il rinnovo del Parlamento e delle cariche locali. Vucic ha dichiarato domenica che le affermazioni di irregolarità nel voto sono niente altro che "bugie" promosse dall'opposizione politica.

Vucic ha suggerito che i disordini sono stati istigati dall'estero, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno di questa affermazione. Rivolgendosi alla nazione attraverso i media statali, mentre la protesta si svolgeva fuori dal municipio di Belgrado, ha definito i manifestanti "teppisti" che non riusciranno a destabilizzare lo Stato e ha detto: "Questa non è una rivoluzione".

"Non ci riusciranno", ha detto Vucic. "Stiamo facendo del nostro meglio con la nostra reazione calma e mite per non ferire i manifestanti" che sono venuti all'evento per protestare pacificamente.