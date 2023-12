Elezioni in Serbia, i sondaggi: pronta la riconferma di Vučić

Secondo gli ultimi sondaggi, la Serbia non cambia direzione: il partito del presidente Vučić è in testa alle preferenze dell'elettorato serbo

A meno di 18 mesi dalle ultime elezioni legislative, si sono aperti i seggi in Serbia per le elezioni parlamentari anticipate, alle quali partecipa il Partito progressista serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vučić.

Oltre che per il rinnovo del Parlamento, i cittadini serbi voteranno in 65 comuni, tra cui la capitale Belgrado.

Durante le ultime elezioni nell'aprile 2022, l'SNS - che è al potere dal 2012 - e i partner della coalizione hanno vinto 120 dei 250 seggi in parlamento

Il partito di Vučić dato per favorito

Uno degli ultimi sondaggi, diffuso tre giorni fa, dava l'Sns al 44,6% dei voti, seguito a distanza al 23,6% dal movimento "Serbia contro la violenza", principale cartello di opposizione che ha tra i suoi leader l'ex sindaco di Belgrado Dragan Djilas, e con l'8,7% dal Partito socialista di Serbia (Sps) del ministro degli Esteri Ivica Dačić.

I socialisti sono stati costantemente alleati con l'Sns in tutti i governi degli ultimi anni a Belgrado.

Il presidente populista della Serbia Aleksandar Vučić sta cercando di consolidare la sua presa di potere in un'elezione che è stata inficiata da segnalazioni di gravi irregolarità al termine di una campagna elettorale tesa.

L'opposizione cerca di far virare la Serbia al centro

Si prevede che la competizione principale nelle elezioni parlamentari e locali sarà tra il Partito progressista serbo di Vucic, che gravita a destra, e la coalizione centrista che sta cercando di scalzare i populisti al governo nel travagliato Stato balcanico dal 2012.

La lista di opposizione "Serbia contro la violenza" dovrebbe lanciare la sfida più grande per il consiglio comunale di Belgrado.

Secondo gli analisti, una vittoria dell'opposizione nella capitale potrebbe intaccare seriamente la linea dura di Vučić nel Paese.

La coalizione che si contrappone al presidente serbo è nata in seguito alle manifestazioni contro la violenza che hanno scosso il Paese da maggio, dopo la morte di 19 persone in due sparatorie - una delle quali in una scuola elementare. Maggiore demovrazia, è la richiesta dell'opposizione.

Belgrado, manifestazione delle forze dell'opposizione in Serbia prima delle elezioni OLIVER BUNIC/AFP or licensors

"I cambiamenti in Serbia sono iniziati e non c'è nessuna forza che possa fermarli - ha dichiarato Dragan Djilas, leader della coalizione di opposizione, dopo aver votato a Belgrado. - Noi, come lista di opposizione più forte, difenderemo la volontà popolare con tutti i mezzi democratici".

La corsa per il Parlamento e i consigli locali

Diversi gruppi di destra, compresi i partiti filorussi e i socialisti alleati di Vučić, sono in corsa per il controllo del Parlamento di 250 seggi e dei consigli locali, nonché delle autorità regionali nella provincia settentrionale della Vojvodina.

Le elezioni non includono la presidenza, ma le autorità di governo, sostenute dai media filo-governativi dominanti, hanno gestito la campagna come un referendum su Vučić.