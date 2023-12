Di Euronews

Il presidente ucraino risponde alla stampa locale e internazionale nella conferenza di fine anno a Kiev

"Non stiamo perdendo la guerra con la Russia, anche se non sappiamo quando finirà". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo ai giornalisti ucraini e internazionali in una conferenza stampa a Kiev.

Zelensky ha aggiunto che l'esercito ucraino ha chiesto di mobilitare altri 450-500 mila effettivi ma che "la questione è molto delicata". "Dove prendiamo i fondi?" ha chiesto il presidente, dichiarandosi comunque "fiducioso" che gli Stati Uniti e l'Europa non mancheranno di impegnarsi per l'Ucraina.

Nei giorni scorsi la maggioranza repubblicana al Congresso Usa e l'opposizione ungherese al Consiglio europeo hanno bloccato gli stanziamenti a Kiev, rispettivamente, per 60 miliardi di dollari e 50 miliardi di euro.

Zelensky ha esortato il mondo a ricordarsi che la guerra è ancora in corso in Ucraina, nonostante le attenzioni si siano spostate sulla "tragedia" di Gaza.

La diretta della conferenza stampa di Zelensky a Kiev

Nel suo intervento pubblico di fine anno, il presidente ucraino ha ringraziato i soldati ucraini, impegnati al fronte da quasi due anni, e ha salutato "la grande vittoria nel Mar Nero contro la Marina russa", riferendosi al parziale ripristino delle esportazioni ucraine via mare dopo mesi di blocco navale.

L'esercito di Kiev si trova ad affrontare un nuovo inverno di guerra con meno armi e munizioni di quanto previsto, un elemento di vulnerabilità davanti all'offensiva che le forze russe stanno montando nell'est del Paese.

A una domanda su un nuovo governo a Kiev, viste la scadenza del suo mandato presidenziale il prossimo marzo, Zelensky ha escluso si possano svolgersi elezioni durante la guerra.

Davanti ai giornalisti, Zelensky ha anche pronunciato una battuta sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, che ha aperto ai negoziati la settimana scorsa.

"L'Ucraina sarà la prossima stella sulla bandiera dell'Ue" ha detto Zelensky indicando la bandiera dell'Unione visibile su schermo dietro le sue spalle.

Alla domanda della stampa polacca sul blocco dei camionisti al confine con l'Ucraina, il presidente ha commentato: "È sbagliato, abbiamo perso centinaia di milioni di dollari" ha detto Zelensky, aggiungendo che l'Ucraina non ha altro modo per esportare il suo grano e altri prodotti agricoli se non via terra, principalmente, dopo il ritiro della Russia lo scorso luglio dall'accordo internazionale sulla movimentazione protetta dei cereali nel Mar Nero.