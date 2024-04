Crisi climatica: Dubai inondata da 142 mm di pioggia, 20 morti in Oman

Di euronews

Dubai inondata da 142 mm di pioggia, non capitava dal 1949. La tempesta ha colpito anche altri Paesi del golfo: in Oman hanno perso la vita 20 persone

Dopo le piogge torrenziali che hanno colpito Dubai e altri Paesi del Golfo martedì, l'aeroporto internazionale dell'emirato Dubai (Dxb), hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, in un post su X consiglia di "non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario: i voli subiscono ritardi o deviazioni".

Lo scalo ieri ha dovuto deviare decine di voli per la tempesta. "Stiamo lavorando 24 ore su 24 per rispondere all'emergenza", afferma l'aeroporto.

L'acqua ha allagato a Dubai strade, case e centri commerciali, interrompendo il traffico. I principali centri commerciali, Dubai Mall e Mall of the Emirates, hanno entrambi subito allagamenti e l'acqua era alta fino alle caviglie in almeno una stazione della metropolitana. Le scuole sono state chiuse in tutti gli Emirati Arabi Uniti.

Un evento a dir poco insolito in un Paese desertico dove la pioggia è un evento raro. Previste anche possibili grandinate. La tempesta ha colpito anche il Bahrein e aree del Qatar, dopo aver attraversato l'Oman dove ha causato inondazioni: secondo le agenzie stampa del Paese l'evento estremo ha ucciso almeno 20 persone.

Dubai: mai tanta pioggia dal 1949

I media emiratini hanno descritto le precipitazioni come un "evento meteorologico storico", affermando che la quantità di pioggia registrata ha superato qualsiasi fenomeno documentato dall'inizio della raccolta dei dati nel 1949.

Le piogge sono insolite negli Emirati Arabi Uniti, ma si verificano periodicamente durante i mesi invernali più freddi. Molte strade e altre aree non sono drenate a causa della mancanza di precipitazioni regolari.

Durante quest'ultima tempesta Dubai ha registrato 142 mm di pioggia in un solo giorno - la stessa quantità che la città si aspetta di solito in 18 mesi.