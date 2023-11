L'Ue quadruplica la spesa per l'addestramento dei soldati ucraini

Di Euronews

Aumenta il budget che l'Unione europea destina all'addestramento dei soldati ucraini: l'Ue pronta a mettere 200 milioni in più

L'Unione europea non abbandona il fronte ucraino.

Bruxelles ha infatti deciso di moltiplicare per quattro la spesa per l'addestramento dei soldati ucraini, investendo quasi 200 milioni di euro in più.

Il blocco dei 27 Paesi ha finora addestrato 34.000 militari ucraini.

Parlando ad una conferenza stampa congiunta con il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, il capo degli Affari esteri dell'Unione, Josep Borrell, ha sottolineato che l'Ucraina ha il pieno sostegno dell'Ue.

So che dobbiamo fare di più e più velocemente perché sicuramente Putin userà l'inverno per continuare a scatenare il terrore tra i civili in Ucraina e attaccare le sue infrastrutture energetiche Josep Borrell Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri

Coloro che vivono in prima linea in Ucraina si stanno preparando per quando le infrastrutture saranno colpite e hanno creato luoghi di raccolta sotterranei, garantendo l'accesso a beni di prima necessità come l'acqua e l'energia elettrica.

In un sistema di scantinati sotto la città di Holjapole, i residenti possono accedere al cibo, fare il bucato, fare la doccia o semplicemente rilassarsi e guardare un film in una stanza riscaldata.

Droni e missili

All'esterno la guerra di logoramento continua: cinque droni kamikaze russi sono stati distrutti nella notte vicino a Zaporizhzhia, riporta l'agenzia Ukrinform citando il servizio statale della guardia di frontiera dell'Ucraina.

Un drone ucraino è stato abbattuto nella notte sopra il distretto urbano di Podolsk nella regione di Mosca, sostiene il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Tass. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, afferma che non si segnalano al momento feriti o danni particolari nella zona

Nel Mar Nero una fregata della flotta russa ha lanciato quattro missili da crociera Kalibr controstrutture delle forze armate ucraine, ha detto oggi il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Tass.

Ma c'è anche il veleno

La moglie del capo delle spie militari ucraine, Marianna Budanova, è stata avvelenata ed è in cura in ospedale.

Il marito di Budanova, Kyrylo Budanov, è a capo dell'agenzia di intelligence militare ucraina GUR, coinvolta in operazioni clandestine contro le forze russe dall'invasione del 2022.

Ucraina, dopo la guerra

È iniziata a Vilnius la Ukraine Green Recovery Conference, incontro dedicato alla ricostruzione e alla transizione verde dell'Ucraina.

Nel suo discorso di apertura, il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, ha affermato che la transizione verde rappresenta un passo inevitabile per il ristabilimento della normalità nell'Ucraina postbellica.

"Siamo stati tutti testimoni - ha detto Nauseda - di come la guerra di aggressione russa abbia raso al suolo intere città ucraine e distrutto infrastrutture civili, oltre a causare tragiche perdite di biodiversità , avvelenare bacini idrici e minacciare la sicurezza nucleare. L'attacco deliberato della Russia alla più grande diga ucraina di Kachovka ha causato il più grande disastro ecologico in Europa dai tempi di Chernobyl. L'Ucraina ha bisogno di un'assistenza internazionale urgente, credibile e unita per proteggere il suo ambiente".

Il politico lituano ha sottolineato che l'attenzione all'ambiente è fondamentale all'atto stesso dell'elaborazione di un piano per la ricostruzione dell'Ucraina.

"Le risorse finanziarie da sole non sono sufficienti - ha detto ancora Nauseda - Vanno attuati modi innovativi per aiutare l'Ucraina ad attuare le necessarie riforme ambientali e rafforzare la capacità delle istituzioni ucraine di avviare progetti di ricostruzione attente all'ambiente".