Il ministero della Difesa russo dichiara di aver abbattuto dozzine di droni in quattro regioni russe e due missili ucraini sul Mar d'Azov

L’Ucrainaavrebbe tentato di attaccare Mosca con dozzine di droni durante la notte, hanno affermato le autorità russe all'indomani del massiccio attacco con droni su Kiev, secondo funzionari ucraini il più violento dall’inizio dell'invasione russa nel febbraio del 2022.

Le difese aeree russe hanno abbattuto almeno 24 droni sulla regione di Mosca e su altre tre province russe, secondo quanto hanno riferito il ministero della Difesa russo e il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin in una serie di aggiornamenti pubblicati sul sistema di messagistica Telegram. Nessuno ha menzionato alcuna vittima.

Gli aeroporti internazionali russi di Domodedovo e Vnukovo nell'oblast di Mosca hanno sospeso le operazioni dopo che i droni si sono avvicinati alla capitale russa nelle prime ore di domenica 26 novembre. A riferirlo il media ucraino The Kyiv Independent secondo cui i dati di Flightradar - sito web che offre servizi di tracciamento di voli in tempo reale - indicavano che i voli in partenza fossero stati bloccati.

Andrey Vorobyev, governatore della regione di Mosca, ha riportato su Telegram che gli attacchi dei droni hanno danneggiato tre edifici; un altro drone si sarebbe schiantato contro un condominio di 12 piani nella città di Tula, a circa 180 chilometri a sud di Mosca, ferendo un residente.

Mosca ha poi riferito di aver intercettato e abbattuto due missili ucraini sul Mar d'Azov. "I sistemi di difesa aerea russi hanno identificato due missili ucraini e li hanno abbattuti sul Mar d'Azov", ha affermato il ministero della Difesa russo, precisando che l'attacco è stato registrato intorno alle 11 di mattina di domenica.