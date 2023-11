Il primo ministro uscente Mateusz Morawiecki ha attualmente l'incarico di governo, ma, non avendo la maggioranza, con tutta probabilità non riuscirà a formare un esecutivo

PUBBLICITÀ

Lunedì si riunisce il nuovo Parlamento polacco per la prima volta dall'assegnazione dell'incarico di governo al primo ministro uscente Mateusz Morawiecki, del partito Diritto e giustizia, lo stesso del presidente Andrzej Duda.

Il partito, al potere da otto anni, avrà la priorità nel tentare di formare un governo in quanto è stato il più votato, ma non ha comunque abbastanza seggi per avere la maggioranza.

Con tutta probabilità, quindi, l'incarico passerà alle forze di opposizione, che si stanno già preparando per quando verrà il loro turno, tra qualche settimana ma sempre entro il 25 dicembre. Venerdì Coalizione civica, il principale gruppo di opposizione guidato dall'ex primo ministro Donald Tusk, Nuova sinistra e Terza via, che insieme hanno conquistato la maggiornaza parlamentare, hanno firmato un accordo di coalizione, inteso come una dichiarazione politica del futuro governo.

Donald Tusk, designato come futuro premier, ha detto che il testo è "una raccolta di indicazioni e raccomandazioni" che si applicano, ha aggiunto il leader del Partito popolare polacco - parte di Terza via - "agli imprenditori e ai lavoratori, riguardano sia l'istruzione che la tutela della salute, si riferiscono ai villaggi, all'agricoltura e alle grandi metropoli, così come ai diritti delle donne e alla prosperità della famiglia".

I valori europei

La coalizione si impegna a tornare a politiche più liberali, a proteggere valori come le libertà individuali, a separare il governo dalla Chiesa, ma soprattutto a ripristinare lo stato di diritto. "Dobbiamo iniziare con la ricostruzione dei nostri rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, intesa come il raggiungimento del momento in cui verranno ripresi i fondi dell'Ue che oggi sono bloccati", ha detto Michal Kosobosko di Terza via.

"È ovviamente legato ai principi del diritto, all'ordine della legge in Polonia, ed è ovvio che la Commissione europea vorrà vedere cambiamenti nello stato di diritto per quanto riguarda l'indipendenza dei giudici e dei tribunali polacchi", ha aggiunto.

Il partito di sinistra Razem ha deciso di non firmare l'accordo, pur dichiarando il suo pieno sostegno che al governo che emergerà. "Purtroppo durante i negoziati sul programma non siamo riusciti a ottenere garanzie di finanziamento per programmi che per noi sono un fiore all'occhiello, come la questione dei residenti in affitto, quella della tutela della salute o anche, per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, l'accorciamento della settimana lavorativa", ha detto la leader Magdalena Biejat.