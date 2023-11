Francia-Regno Unito, commemorazioni per l'Armistizio del 1918

Di Euronews Digital

A Parigi, il presidente francese Macron ha presieduto alla cerimonia per commemorare il 105esimo anniversario dell'Armistizio del 1918.

A Londra, invece, il Giorno dell'Armistizio coincide con una grande manifestazione filo-palestinese.

La Polizia monitora attentamente la situazione affinché non degeneri.

Il Giorno dell'Armistizio nel Regno Unito ricorda le vittime di tutte le guerre: secondo gli archivi nazionali, più di un milione di militari britannici morirono durante la prima e la seconda guerra mondiale.

Un rapporto del 2011 rivela che i vincitori della guerra hanno subito più morti militari rispetto ai perdenti.

Un rapporto del 2011 del Centro europeo Robert Schuman, estratto da documenti governativi e ricerche del Carnegie Endowment for International Peace, stimava che poco più di 9,7 milioni di militari provenienti da più di 20 Nazioni hanno perso la vita, oltre a più di 6,8 milioni di civili morti a causa di cause come la fame e il genocidio.

In totale morirono circa 16,5 milioni di persone.

Secondo il rapporto, i vincitori della guerra hanno subito più morti militari rispetto ai perdenti.

Gli alleati, tra cui Regno Unito (885.138 morti), Francia (1.397.800), Russia (1.811.000), Italia (651.000), Serbia (275.000) e Stati Uniti (116.708), oltre a una serie di altre Nazioni, persero 5,4 milioni di militari.