Il governo francese ha lanciato una nuova iniziativa per reprimere il bullismo nelle scuole, una questione considerata una priorità assoluta

PUBBLICITÀ

Il governo francese ha lanciato una nuova iniziativa per reprimere il bullismo nelle scuole, una questione considerata una priorità assoluta.

Durante una visita in un istituto di Parigi, la premier Elisabeth Borne e Brigitte Macron, moglie del presidente francese, hanno promosso un video che spiega come i genitori possono essere più consapevoli dei segnali del bullismo, incoraggiando le vittime a parlare apertamente.

"Dobbiamo parlarne. Non è normale. Nessuno studente dovrebbe venire alla scuola secondaria con paura di venire. Quindi dobbiamo parlarne. E il messaggio che possiamo trasmettere è che siamo qui per aiutarvi, noi' Siamo qui per ascoltarti, siamo qui per supportarti. Quindi, soprattutto, devi parlarne", ha sottolineato la premier francese.

Il suicidio di un ragazzo di 13 anni all’inizio di quest’anno ha riacceso il dibattito sugli sforzi necessari per combattere il bullismo. Grazie alle nuove misure recentemente introdotte, gli autori del reato possono essere trasferiti in un'altra scuola, invece di costringere le vittime a trasferirsi. Inoltre è stato istituito che le scuole dovrebbero avere un membro del personale dedicato ad occuparsi dei casi di molestie.

Francia Lotta al bullismo nelle scuole. Le iniziative del governo per combattere il fenomeno. Il 12% delle vittime tenta il suicidio.