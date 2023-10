Il segretario generale dell'Onu ha chiestoil rapido ingresso dei convogli con gli aiuti umanitari. Apertura rimandata a causa dei bombardamenti israeliani che hanno danneggiato la strada per il varco. La popolazione palestinese è allo stremo, sono circa un milione gli sfollati interni

"Questi camion sono la differenza tra la vita e la morte".Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato al varco di Rafah tra l'Egitto e la Striscia di Gaza per parlare dello sblocco degli aiuti umanitari. Guterres ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per garantire che gli aiuti umanitari raggiungano al più presto i palestinesi nella Gaza assediata.

Parlando con i media davanti al valico di frontiera, unica via di accesso alla Striscia e gestito dall'Egitto, Guterres ha detto che i camion carichi di aiuti vitali sono "un'ancora di salvezza" per i palestinesi di Gaza e devono essere trasferiti nella Striscia il più rapidamente possibile.

Ancora non c'è però una data precisa per l'apertura del varco, che potrebbe richiedere ancora diversi giorni.

Guterres ha sottolineato che l'accordo raggiunto tra Egitto e Israele per consentire il flusso di aiuti nella Striscia di Gaza prevede alcune condizioni e restrizioni. Il segretario delle Nazioni Unite ha anche ribadito il suo appello per un cessate il fuoco tra le parti in guerra.

Quasi metà della popolazione di Gaza è sfollata

Nella Striscia di Gaza vivono oltre 2 milioni di palestinesi, sotto assedio israeliano da 13 giorni e sotto i bombardamenti incessanti. Israele ha tagliato acqua, cibo ed elettricità e gli ospedali hanno resistito fino a ora con i generatori d'emergenza ma il carburante è in pratica esaurito.

Oltre 4mila civili palestinesi sono morti, di cui una gran parte donne e bambini. Il 25% delle abitazioni è stato distrutto dalle bombe israeliane e gli sfollati interni sono circa un milione. I feriti sono oltre 13mila. A Khan Younis, centinaia di tende sono state montate dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, per ospitare coloro che hanno perso la casa. In molti sentono di star vivendo una seconda Nakba. La prima è avvenuta nel 1948 e ha visto lo sfollamento di massa della stragrande maggioranza dei palestinesi, oltre 700mila persone, da parte di Israele.

Israele ha anche bombardato le strade intorno al valico di Rafah e il Cairo ora afferma di aver bisogno di più giorni per ripararle e consentire il passaggio dei camion con gli aiuti. Questo nonostante Israele avesse promesso di non ostacolare la consegna degli aiuti umanitari.