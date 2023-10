Alla popolazione della Striscia di Gaza è stato ordinato di evacuare il nord del territorio. Ma quanto è grande la Striscia di Gaza? Quanto gli abitanti possono opporsi a un'operazione dell'esercito israeliano nel nord del territorio?

Il 13 ottobre, Israele ha chiesto agli abitanti del nord della Striscia di Gaza di evacuare la zona e di dirigersi verso il sud del territorio prima di un probabile assalto. Ma quanto dista il confine meridionale di Gaza da quello settentrionale? Quanto è grande questo piccolo territorio rispetto alle grandi città europee, ad esempio?

Con una superficie di 365 km2, la Striscia di Gaza ha le dimensioni di una città come Tolone in Francia, poco più del doppio della regione di Bruxelles-Capitale in Belgio o la metà di Madrid.

Il nord dell'enclave dista 40 km in linea d'aria dal sud del territorio ed è largo 12 km nel suo punto più ampio.

In Francia, questo equivale all'incirca alla distanza tra il centro di Parigi e Mantes-la-Jolie, tra Lione e Saint-Etienne, e poco meno della distanza tra Marsiglia Est e Tolone, o tra Lilla e Valenciennes.

In questi 365 km2 vivono poco più di due milioni di persone. Con 21.034 abitanti per km2, la Striscia di Gaza è un'area molto densamente popolata. L'area metropolitana di Tolone, che copre quasi la stessa superficie, ha solo 1.214 abitanti per km2.

Parigi, una città densa e altamente urbanizzata concentrata su 105 km2, ha 20.360 abitanti per km2, mentre Bruxelles ha solo 7.530 abitanti in un'area di appena 33 km2.

La maggior parte degli abitanti della Striscia di Gaza vive nelle aree urbane a nord del territorio, in particolare a Gaza City, dove vivevano 778.000 persone prima dello scoppio del conflitto. Evacuare il nord di Gaza significherebbe sfollare circa 1,1 milioni di persone. Su scala francese, ciò equivarrebbe a spostare la popolazione dell'area metropolitana di Lille a Valenciennes.

Carte de la bande de Gaza montrant la zone que l'armée israélienne a ordonné aux habitants d'évacuer, et la zone d'aide humanitaire annoncée par l'armée israélienne Sabrina Blanchard, Maxence D'Aversa / AFP

Tuttavia, la situazione critica nella Striscia di Gaza significa che le persone non sono più al sicuro a sud che a nord, indipendentemente dalla distanza.