Gli incessanti bombardamenti di Israele non si fermano. Bombardate le aree "sicure" dove Israele aveva detto agli sfollati di rifugiarsi. Danneggiata dalle bombe la chiesa ortodossa di San Porfirio, almeno 17 morti. Scontri e morti palestinesi nella Cisgiordania occupata

Almeno 4.137 palestinesi sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, ha annunciato il ministero della Sanità di Gaza questo 20 ottobre nel 14esimo giorno del conflitto. Inoltre, 13.162 persone sono rimaste ferite.

Israele ha bombardato la Striscia di Gaza all'inizio della giornata, colpendo aree in cui ai palestinesi era stato detto di mettersi al sicuro.

Nella Cisgiordania occupata sono scoppiati degli scontri tra i palestinesi e le forze israeliane a Ramallah. Israele ha dichiarato che 12 palestinesi sono stati uccisi in un raid nel campo profughi di Nur Shams, situato a diversi chilometri di distanza dalla città di Tulkarem. Le forze di difesa israeliane hanno descritto l'accaduto come frutto di "un' operazione antiterrorismo"

Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, il bilancio delle vittime nel campo è di 13 persone, tra cui sei bambini, e altri 20 sarebbero stati feriti durante i raid nel campo e nelle aree circostanti.

Attacco israeliano alla chiesa. Ancora bombe su Khan Younis

Nella serata di giovedì la chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, la più antica ancora in uso a Gaza è stata bombardata da Israele mentre ospitava diversi sfollati. Almeno 17 sono morti. Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme ha condannato l'attacco e ha dichiarato che "non abbandonerà il suo dovere religioso e umanitario" di fornire assistenza.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira un centro di comando e controllo di Hamas nelle vicinanze, causando danni al muro della chiesa.

I palestinesi di Gaza hanno riferito anche di pesanti attacchi aerei a Khan Younis, nel sud della Striscia. Ambulanze che trasportavano uomini, donne e bambini si sono riversate nel locale ospedale Nasser. L'ospedale, il secondo più grande di Gaza, era già stracolmo di pazienti e persone in cerca di rifugio.

Gli ospedali di Gaza, ormai allo stremo, stanno razionando le loro forniture mediche in diminuzione e il carburante per i generatori, mentre si attende l'apertura del varco di Rafah per far passare i convogli con gli aiuti umanitari. Nei reparti bui di Gaza, i medici hanno eseguito interventi chirurgici alla luce dei telefoni cellulari e hanno usato l'aceto per curare le ferite infette.