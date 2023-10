La polizia fa sapere che il sospetto omicida è un uomo di 20 anni di origini cecene

PUBBLICITÀ

Tutta la comunità della cittadina francese Arras ha preso parte ai funerali di Dominique Bernard, l'insegnante accoltellato a morte da un sospetto militante islamico la scorsa settimana. Studenti, professori e tanta gente comune, tra commozione e choc per quanto accaduto.

"Sono molto commossa, mi ha colpito enormemente pensare che le persone possano perdere la vita mentre vanno a scuola, e che questo colpisca una città come Arras, che è la mia città natale. Mi fa rabbia pensare che in un paese come la nostra, siamo arrivati a situazioni come questa, e ho paura per il futuro”, racconta una donna.

"Abito a poche centinaia di metri dal liceo, i miei figli sono andati al liceo, non conoscevo direttamente questo insegnante, ma è un insegnante di educazione nazionale, penso che fosse necessario essere lì presente al funerale”, fa notare un altro residente.

Intanto mentre si teneva la cerimonia funebre la polizia ha fatto sapere che il sospetto omicida è un uomo di 20 anni di origini cecene, ex studente dell'istituto.. Ora La procura nazionale antiterrorismo francese ha aperto un'inchiesta. I reati contestati sono “assassinio in relazione a un'associazione terroristica, tentato assassinio e associazione terroristica”.

La polizia fa sapere che il sospetto omicida è Mohammed Mogouchkov, un uomo di 20 anni di origini cecene, ex studente dell'istituto. Il ventenne sarebbe entrato al grido di “Allah Akbar” e nell'aggressione avrebbe ferito anche altri due adulti: un agente di guardia all'ingresso e un altro insegnante, che sono stati ricoverati.