Centinaia di parigini hanno appoggiato la manifestazione della comunità ebraica a sostegno di Israele e contro gli attacchi di Hamas

Parigi è stata attraversata da una manifestazione a sostegno di Israele, che si è svolta lunedi.

Membri della comunità ebraica, ma anche centinaia di abitanti di Parigi, si sono riuniti per lanciare un messaggio a sostegno di Israele e contro la violenza, e contro ciò che hanno descritto come "un atto di terrore senza precedenti e sproporzionato".

"Questa non è una storia solo di Israele e del popolo ebraico, è un attacco al mondo occidentale, alla laicità e ai valori che stanno a cuore a tutti noi", commenta una donna.

"Proviamo tristezza, odio, ci sentiamo persi", dice un membro della comunità ebraica. "Abbiamo l'impressione che il nostro diritto di esistere, come popolo ebraico e come Stato, sia messo in discussione. Quello che è successo è come la Shoah… sono venuti, ci hanno attaccato e ucciso, in totale impunità per parecchie ore".

"Non sono di origine ebraica, ma penso che sia molto importante schierarsi contro il terrorismo in generale, contro la violenza, da qualunque parte provenga, perché non è mai una soluzione", commenta una donna.

"Sono gli stessi terroristi che hanno attaccato il Bataclan, gli stessi che hanno attaccato Nizza e fatto l'11 settembre. Chi tace adesso se ne pentirà più tardi", avverte una ragazza.

Questo martedì dovrebbe svolgersi una manifestazione pro-Palestina, anche se le autorità francesi non hanno ancora chiarito se la manifestazione avrà luogo o meno.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che “niente giustifica e nulla spiega” l’attacco di Hamas a Israele.