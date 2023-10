Di Euronews

Domenica i greci voteranno per eleggere i rappresentnati di 13 regioni e 332 comuni. Non sono previste sorprese rispetto ai risultati delle politiche dello scorso giugno

La Grecia si prepara alla terza tornata elettorale in meno di un anno. In quest'occasione gli elettori sceglieranno i rappresentanti delle amministrazioni locali.

Domenica le urne apriranno in 13 regioni e 332 comuni. SI tratta del primo test per il governo del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, e per il suo partito Nuova Democrazia, vincitore delle elezioni politiche dello scorso giugno.

Ma rappresentano un banco di prova importante anche per il principale partito di opposizione Syriza, che ha da poco scelto Stefanos Kasselakis come presidente.

Il riflesso delle politiche

Secondo gli analisti di Atene le elezioni locali non presenteranno grosse sorprese e i risultati saranno in linea con quanto espresso dagli elettori a giugno. I sondaggi più recenti mostano che l'inflazione è ancora in cima alla lista dele preoccupazioni dei cittadini greci, allarmati anche dai disastri naturali sempre più frequenti che hanno duramente colpito il Paese nel corso dell'estate.

Incendi e inondazioni hanno fatto percepire l'importanza delle amministrazioni locali nella prevenzione e nella risposta alle catastrofi naturali, mettendo allo stesso tempo in evidenza tutti gli ostacoli che ancora limitano l'efficacia della loro azione.