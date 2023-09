Grecia: un ex trader alla guida del principale partito d'opposizione

Di Euronews

Dalla finanza internazionale al posto di Tsipras, alla guida del principale partito d'opposizione greco. Sconosciuto al pubblico fino a poche settimane fa, con il 56% dei voti degli aderenti l'ex trader Stefanos Kasselakis conferma il successo del primo turno e prende le redini di Syriza

Dalla finanza internazionale al posto di Tsipras, alla guida del principale partito d'opposizione greco. Sconosciuto al pubblico fino a poche settimane fa, con il 56% dei voti degli aderenti l'ex trader Stefanos Kasselakis conferma il gradimento della base e prende le redini di Syriza. A sorpresa in testa già al primo turno, avrà il compito di rilanciare un partito in profonda crisi. Alle legislative di luglio, costate la testa all'ex premier Tsipras, si era attestato a neanche il 18%: venti punti in meno del partito di governo conservatore Nea Demokratia. Una débacle rivelatrice di sempre più profonde spaccature interne, che secondo alcuni potrebbe presagire a una scissione.