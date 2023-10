Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Sono passati più di 365 giorni da quando il cittadino francese Louis Arnaud è stato imprigionato nel carcere di massima sicurezza di Evin, a Teheran. Per i suoi genitori l'attesa è snervante

PUBBLICITÀ

Il 28 settembre 2022, Louis Arnaud viene arrestato dalle Guardie rivoluzionarie islamiche a Teheran. Il 35enne consulente finanziario stava facendo il giro del mondo con il suo zaino in spalla.

I genitori di Louis, Sylvie e Jean-Michel Arnaud, ricordano quel momento angosciante in cui hanno ricevuto una telefonata dal Ministero degli Affari Esteri francese.

"Siamo rimasti senza fiato, eravamo sotto choc. Poi ci è preso un forte senso di panico. Sapevamo che non si trattava di un Paese qualsiasi, ma dell'Iran", ha raccontato il padre Jean-Michel Arnaud a Euronews.

Come è successo tutto questo

"Non avevamo notizie di nostro figlio da qualche giorno, ma non eravamo preoccupati perché ci aveva avvertito che sarebbe andato in montagna, dove il segnale telefonico era limitato. Nostro figlio ci aveva assicurato che si sarebbe tenuto lontano dalle proteste", ha dichiarato la madre Sylvie Arnaud a Euronews.

Due settimane dopo aver saputo del suo arresto, Sylvie ricorda che il numero di suo figlio è apparso sullo schermo del suo telefono. Provò un senso di sollievo, che sarebbe svanito ben presto.

Louis' father Jean-Michel and Sylvie on right Comité de Soutien Louis Arnaud

"Mi ha chiamato con il suo numero personale, il che mi ha fatto pensare che fosse stato liberato. Ma in realtà no, la chiamata era stata inscenata ed era stata intercettata e tradotta", ha spiegato.

Nei primi sei mesi di detenzione, Louis ha chiamato solo poche volte, perché era stato messo in un'area di massima sicurezza del carcere di Evin.

"Ora riusciamo a parlargli più spesso, ma sappiamo che ci sta proteggendo e non ci racconta tutta la realtà di ciò che è laggiù", ha aggiunto Sylvie.

"Nessuna delle accuse è vera"

Louis è stato arrestato insieme a un gruppo di backpacker, chi ama viaggiare munito solo di uno zaino, del minimo indispensabile, incontrati durante i suoi viaggi.

Il giorno dell'arresto, i due erano usciti per festeggiare il compleanno di una delle ragazze, che faceva 30 anni. Dopo aver trascorso un pomeriggio in un parco a tema, erano andati in una sala giochi. Ma il divertimento del gruppo è stato interrotto quando sono stati fermati dalle Guardie rivoluzionarie islamiche.

Gli altri viaggiatori - di nazionalità iraniana, polacca e italiana - sono stati tutti liberati, ma non Louis.

"È accusato di aver partecipato a proteste che minacciavano la sicurezza dello Stato e di aver contribuito alla propaganda antigovernativa. Naturalmente, nessuna di queste accuse è vera", afferma il padre.

Louis ha attraversato Italia, Grecia, Turchia, Georgia e Armenia prima di arrivare in Iran.

Ha viaggiato "per scoprire altre culture ed era un appassionato di viaggi", ha dichiarato la madre a Euronews. Questo è stato il secondo tentativo di Louis di fare il giro del mondo, dopo che il suo primo tentativo è stato interrotto dalla pandemia di Covid.

Una risposta europea inadeguata

Sylvie e Louis ritengono che il governo francese stia facendo il possibile per liberare il loro figlio.

"Siamo in contatto con il Centro di Crisi del Ministero degli Affari Esteri, ma non molto frequentemente, perché non sempre ci sono nuove informazioni da condividere".

"Anche se ci sono negoziati in corso, siamo stati avvertiti che non saremmo stati tenuti al corrente - non è una domanda che possiamo fare", ha detto Jean-Michel, padre di Louis, a Euronews.

All'inizio di quest'anno, i prigionieri francesi Bernard Phelan e Benjamin Brière sono stati rilasciati dopo aver trascorso rispettivamente più di tre anni e otto mesi dietro le sbarre.

PUBBLICITÀ

La politica ufficiale della Francia prevede che venga pagato nulla per il rilascio di prigionieri e ostaggi, ma un'inchiesta del New York Times avrebbe dimostrato il contrario.

A livello europeo la famiglia Arnaud non si sente supportata e aiutata.

"Abbiamo contattato diversi europarlamentari e anche le famiglie di altri europei detenuti in Iran. Ma questo non ha portato a nulla. Abbiamo anche contattato il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, senza ottenere alcuna risposta", spiega Sylvie.

Circa 12 europei - alcuni dei quali con doppia cittadinanza - sono attualmente detenuti in Iran. A settembre, Borrell ha confermato che un cittadino svedese imprigionato da oltre 500 giorni, era in realtà un diplomatico **dell'Ue.**Gli europei sono sempre stati usati come merce di scambio dall'Iran.

Anche altri cittadini francesi - Cécile Kohler, Jacques Paris e un francese la cui identità non è stata rivelata - sono ancora imprigionati.

PUBBLICITÀ

"È un'attesa interminabile che nulla può giustificare. Quindi è complicato, è difficile, ma bisogna andare avanti. Bisogna avere fede e speranza, perché siamo convinti di una cosa: che uscirà dal carcere. Ma il grande punto interrogativo è quando?", ha detto Louis senior.

Come si comporta l'Europa con l'Iran?

Il 15 settembre, il Parlamento europeo ha tenuto un dibattito sull'efficacia delle misure contro l'Iran un anno dopo l'omicidio di Mahsa Amini.

"Gli ultimi 12 mesi hanno segnato un netto cambiamento nelle nostre relazioni con l'Iran. Abbiamo adottato nove cicli consecutivi di sanzioni. Le nostre relazioni con l'Iran sono a un punto morto, ma dobbiamo mantenere aperti i canali diplomatici", ha dichiarato Borrell.

Secondo la legislazione dell'Unione europea, spetta ai 27 Stati membri fornire assistenza consolare e occuparsi dei loro cittadini imprigionati in Iran. Possono quindi richiedere l'assistenza di Bruxelles per integrare questi sforzi.

Ma altri, come la deputata tedesca, Hannah Neumann, hanno condannato la mancanza di un'azione efficace da parte dell'Ue: "Signor Borrell, è ora di dirlo chiaramente: la politica dell'Ue nei confronti di Teheran degli ultimi 44 anni è fallita. Smetta di incontrare i rappresentanti del regime! Cominci a incontrare le tante persone che sostengono un Iran libero!".