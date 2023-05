Di Alberto De Filippis - Cristiano Tassinari

I familiari dei cittadini europei detenuti in Iran hanno accettato di raccontare le loro storie: violenze fisiche e mentali, torture e condanne a morte. "Mia mamma è sempre bendata nella sua minuscola cella"... In pochi vengono liberati: ce l'hanno fatto due cittadini francesi, il 12 maggio

Gli europei detenuti in Iran stanno affrontando torture, lunghe condanne e, per alcuni, anche la pena di morte.

Le famiglie di alcuni di questi prigionieri hanno condiviso le loro storie con Euronews.

La mamma di Mariam Claren, Nahid Taghavi, cittadina tedesco-iraniana, è stata arrestata nell'ottobre 2020.

"Tutta la mia vita e il mio lavoro sono cambiati da quando mia madre è stata arrestata". Mariam Clarem

Racconta Mariam Claren:

“Era un venerdì sera quando è stata arrestata dall'ala dell'intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Mia madre Nahid Taghavi è cittadina tedesca e stava viaggiando tra l'Iran e la Germania. La ragione principale del suo arresto è stata che da più di quattro decenni difendeva i diritti delle donne e del lavoro”.

Le famiglie possono solo immaginare gli abusi mentali e fisici subiti dai loro parenti incarcerati.

Continua Mariam Claren: “Mia mamma è sempre bendata, nella sua piccola cella, che è solo due o tre metri. Quindi una stanza molto piccola. Si diventa sempre più deboli. Ogni giorno si è trascinati nelle stanze degli interrogatori. Senza mai vedere gli agenti che fanno l'interrogatorio. Mia mamma è sempre bendata e non prende mai aria fresca".

Ahmad Redza Djalali è stato arrestato nel 2016 con l'accusa di spionaggio. La sentenza di condanna a morte è già stata pronunciata.

Vida Mehranni, la moglie:

"Quando mio marito è andato in Iran, mio ​​figlio aveva quattro anni. Mia figlia aveva 13 anni. E mia figlia ha 20 anni. Mio figlio ora ha 11 anni. Sono passati sette anni. Come si può immaginare di stare in una cella senza cure mediche?

E gli ex prigionieri continuano la lotta dall'estero, come Massoumeh Raouf, che è riuscito a fuggire dall'Iran dopo essere stato arrestato...

Racconta Massoumeh Raouf:

"Sono stato arrestato per strada, nel settembre 1981. Mi sospettavano di essere un simpatizzante delle organizzazioni mujahedin del popolo iraniano. Questo semplice sospetto è stato sufficiente per farci arrestare e torturare e, qualcuno è stato giustiziato. Per fortuna, la Francia mi ha dato l'opportunità di venire qui.

Dopo essere fuggito dall'Iran, Massoumeh Raouf è entrato nel Consiglio nazionale della resistenza iraniana, con sede in Francia”.

Ma per alcuni, per fortuna, c'è una luce alla fine del tunnel. Il 12 maggio sono stati liberati due cittadini francesi: Benjamin Briere e Bernard Phelan.