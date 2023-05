Di Alberto De Filippis - Cristiano Tassinari

Amnesty International e altre Ong che si battono contro la pena di morte criticano l'atteggiamento ritenuto troppo morbido dell'Unione europea e dei vari Paesi membri, che sembrano non fare il necessario per liberare i cittadini europei detenuti in Iran

“In Iran il rispetto del diritto internazionale conta poco”. Raphael Chenuil Presidente della ONG "Insieme contro la pena di morte"

Mentre in Iran una quindicina di europei sono attualmente detenuti in carcere, Amnesty International è preoccupata per l'aumento delle condanne a morte. L'Iran è al secondo posto nel mondo, subito dopo la Cina.

"Iran, molte più condanne a morte rispetto all'anno scorso"

Spiega Agnès Callamard, Segretario Generale di Amnesty International:

“In questo momento abbiamo circa 575 persone giustiziate dall'Iran nel 2022, ma probabilmente non è il numero completo. Non affermeremo mai di avere il numero completo per l'Iran a causa della loro segretezza, della mancanza di trasparenza e così via. Nel 2023 ci sono già quasi 200 persone che sono state giustiziate dall'Iran, che è molto di più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso”.

"I dati sulle condanne a morte in Iran sono sempre incompleti". Euronews

"In Iran vedono spie ovunque!"

Raphael Chenuil, presidente della ONG francese "Insieme contro la pena di morte" (ECPM):

“Ci sono gli ostaggi veramente molto politici, sui quali il regime iraniano è pronto a compiere sequestri extraterritoriali. E poi c'è anche questa follia, questa paura dello spionaggio... Vedono spie ovunque!

Oltre a ciò, ci sono moltissimi cittadini con doppia nazionalità, o addirittura sei-sette francesi che vengono utilizzati per scambi o negoziazioni".

"Ci sono tanti europei detenuti nelle carceri iraniane". Euronews

E le reazioni dell'Unione Europea sono considerate inefficaci.

Agnès Callamard, Segretario Generale di Amnesty International, continua:

"In base al diritto internazionale, i governi europei devono intraprendere azioni per proteggere i propri cittadini. Esiste il dubbio, invece, che non facciano tutto ciò che potrebbero fare".

"L'Unione europea deve fare di più"

L'Unione europea può fare di meglio per aiutare gli europei detenuti: ne è convinto il vice-presidente della delegazione europea in Iran.

Europei detenuti in Iran. Euronews

Spiega Bart Groothuis, europarlamentare olandese e vice-presidente della delegazione Ue in Iran:

“Chiaramente non è abbastanza quello che fa l'Europa. Stiamo esortando Josep Borrell a elaborare nuove strategie, con nuove forme di diplomazia per gli ostaggi, come gli scambi di prigionieri, per vedere cosa possiamo fare per far uscire più persone dalla prigione in Iran”.

"L'Unione europea non fa abbastanza". Euronews

"Difficile dialogare con l'Iran"

Bisogna conservare un dialogo aperto, ma al tempo stesso mantenere la pressione sul regime di Teheran.

Thierry Coville, ricercatore presso IRIS, specialista dell'Iran, è dubbioso:

“Resta molto difficile avviare negoziati con l'Iran, ma ci proviamo. Non è perché discutiamo che vuol dire che ci arrendiamo... Stabilire un dialogo è stabilire un contatto, guardare a ciò che viene richiesto, stabilire un equilibrio di potere e cercare effettivamente di raggiungere l'obiettivo di cui abbiamo parlato, che è quello di far uscire queste persone dalla loro drammatica situazione".