L’Irlanda sarà il primo paese al mondo a imporre l’etichetta sulle bevande alcoliche per avvertire dei pericoli per la salute legati al loro consumo. La legge entrerà in vigore nel 2026, un esempio per spingere l’intera Unione europea a seguire l’esempio.

Ray Walley, vicepresidente del Comitato permanente dei medici europei ha sottolineato che "Tutti i consumatori dovrebbero conoscere i rischi legati all’abuso di alcol. Vorremmo anche che la Commissione europea pubblicasse una revisione della legislazione comunitaria il prima possibile. E il comitato “European Doctors” sostiene il diritto nazionale governi a prendere iniziative come il caso irlandese."

L'etichettata irlandese sugli alcolici aveva sollevato le critiche di diversi Stati Ue, tra cui l'Italia, da Stati membri dell'Oms e dai produttori di bevande alcoliche perché una barriera agli scambi commerciali, "ingiustificata e sproporzionata".

Intanto in Irlanda sarà obbligatorio mettere sulle bottiglie e sulle confezioni di vino e alcolici etichette con informazioni che avvertono sul contenuto calorico, sui grammi di alcol, sui rischi di cancro e malattie del fegato e sui pericoli del bere durante la gravidanza.

Dovranno inoltre indirizzare i consumatori al sito web dell'Irish Health Service Executive, l'ente istituzionale che gestisce il sistema sanitario nel paese, per ulteriori informazioni sul consumo di alcol. La Commissione europea ha approvato il piano, suscitando tuttavia preoccupazione tra i produttori di alcol in tutto il continente.

Adam Ulrich, CEO di Spirits Europe:"Non crediamo che la legislazione irlandese sia una soluzione particolarmente utile o pratica in termini di coerenza del mercato interno da armonizzare su scala europea. Ciò che dobbiamo distinguere, molto chiaramente, è che normalmente il termine Europa, in queste discussioni, si riferisce alle regioni europee dell'Oms, e si estende da Lisbona a Vladivostok, comprende la Turchia e molte repubbliche dell'Asia centrale."

Nel 2021, le famiglie nell'UE hanno speso 128 miliardi di euro (equivalenti allo 0,9% del PIL dell'Ue) per le "bevande alcoliche. In cima alla lista troviamo paesi come Lettonia, Estonia e Polonia.

Per la Dott.ssa Carina Ferreira-Borges, Consigliere regionale per alcol, droghe illecite e la salute carceraria, dell’Ufficio regionale per l'Europa dell'Oms, “l’Organizzazione mondiale della sanità raccoglie dati da tutti i paesi e ha dimostrato che 1 milione di decessi è la cifra aggregata che copre 53 paesi nella regione europea."

"Quindi le tre aree - prezzi, disponibilità e restrizioni di marketing – possono avere un forte impatto. Sono economicamente vantaggiosi e hanno un enorme impatto sulla riduzione della mortalità e dell’aspettativa di vita, che sono anche legate al consumo di alcol”.