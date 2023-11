Le proteste per le strade di Dublino sono diventate un pretesto anti-immigrazione, "guidate dall'ideologia di estrema destra", ha dichiarato la polizia. Poco distante, un irlandese di origine straniera aveva appena accoltellato e ferito cinque persone (tra cui tre bambini) all'esterno di una scuola

Scene di guerriglia urbana a Dublino, la capitale della Repubblica d'Irlanda.

Centinaia di persone hanno preso parte, giovedì sera, alle violente proteste sfociate in scontri, saccheggi di negozi e incendi dolosi.

I disordini sono scoppiati dopo l'accoltellamento di cinque persone (tre bambini, un uomo e una donna) all'esterno di una scuola materna - la Gaelscoil Coláiste Mhuire di Parnell Square - nel pieno centro di Dublino, avvenuto giovedì poco dopo mezzogiorno.



In gravi condizioni, una bambina di 5 anni, ricoverata al Temple Street Hospital della capitale irlandese.

Grave anche una donna di 30 anni, ricoverata al Mater Hospital. Si tratta di una impiegata della scuola, secondo il quotidiano Irish Times.

La donna viene considerata un'eroina: con il proprio corpo avrebbe fatto scudo per proteggere un altro bambino dalla furia dell'assalitore.

Per l'episodio, la polizia ha subito escluso la matrice terroristica - per riprenderla poi in considerazione, insieme ad altre ipotesi - e ha arrestato un uomo di 50 anni, nazionalità irlandese e probabile origine straniera (massimo riserbo da parte della polizia) da 20 anni residente in Irlanda.

Sul web, però, è circolata la notizia che l'aggressore fosse di origine algerina e questo ha scatenato la reazione xenofoba nelle strade di Dublino.

L'uomo è stato fermato dall'intervento dei passanti: quando è arrivata la polizia, era a terra, ferito e con ancora il coltello in mano.

"Ideologia di estrema destra"

Drew Harris, Commissario del Garda, la polizia irlandese, dichiara:

"Abbiamo una fazione di teppisti completamente pazza, guidata dall'ideologia di estrema destra, dirompente anche qui e dedita a gravi violenze. Ora stiamo raccogliendo risorse per affrontare questo problema e vi garantisco che sarà affrontato adeguatamente".

"Abbiamo una fazione di teppisti"... Screenshot AP Video

I disordini si sono presto trasformati in una manifestazione anti-immigrazione, in un Paese, l'Irlanda, solitamente più tranquillo di altri su questo tema.

Il presidente irlandese Michael D. Higgins ha condannato duramente gli episodi di violenza."Questo terribile incidente (l'attacco con coltello, ndr) è di competenza della polizia e il fatto che venga strumentalizzato da gruppi con un programma che attacca il principio di inclusione sociale è riprovevole e merita la condanna di tutti coloro che credono nello Stato di diritto e nella democrazia".

Higgins ha dichiarato che i suoi pensieri vanno a "ciascuno dei bambini e alle loro famiglie colpiti dal terribile attacco di oggi" fuori da una scuola materna nel centro di Dublino.

Anche il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha condannato gli episodi di violenza.