Scontro al calor bianco fra Roma e Parigi a proposito dei migranti che arrivano a Lampedusa

Il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin vuole dimostrare una "posizione ferma" del suo Paese sulla questione dell'immigrazione, ma le sue dichiarazioni non hanno fatto altro che dividere.

"La Francia non accoglierà i migranti provenienti da Lampedusa", ha dichiarato il ministro al canale televisivo TF1, in un contesto in cui l'isola italiana fatica ad affrontare la crisi migratoria causata dall'arrivo lo scorso anno di circa 11.000 persone su barconi. settimana.

Il deputato della LFI per Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, ha condannato l'affermazione, definendola un "messaggio demagogico" e ha affermato che "dobbiamo fare la nostra parte su questo problema".

Tra lunedì e mercoledì della scorsa settimana, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione, sono arrivate a bordo di 199 imbarcazioni circa 8.500 persone, più dell’intera popolazione di Lampedusa.

"La risposta della popolazione di Lampedusa è stata di immediata solidarietà, cercando di rispondere ai bisogni, o almeno tentare di soddisfare i bisogni, delle persone appena arrivate, siano esse confinate in un ambiente come quello del caldo o addirittura al di fuori di esso, affrontando condizioni di vita molto difficili", dice a euronews Felice Rosa, dell'associazione italiana Maldusa.

"Asilo o deportazione"

Darmanin ha sottolineato che "gli immigrati devono essere distinti dai rifugiati politici" e che per questo motivo è stato chiesto alle autorità italiane di stabilire chi rientra in ciascuna categoria.

La presidente dell'Assemblea nazionale francese, Yaël Braun-Pivet, ha sostenuto la posizione del ministro, definendola "molto coerente". Ritiene inoltre che bisogna "distinguere" tra le persone che chiedono asilo e quelle che si trovano in una situazione di migrazione economica.

Le parole di Gérald Darmanin

Michele Levoy, direttore della Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti (PICUM), afferma che la migrazione è molto più complessa che pensare "all'asilo o alla deportazione", e l'Europa "deve affrontarla".

"Le persone hanno diritti umani ovunque ci troviamo. Ci sono ulteriori diritti per chi fugge da violenze o persecuzioni, ma anche chi fugge per altri motivi ha diritti umani e dovrebbe essere protetto", dice Levoy a Euronews.

Levoy ricorda inoltre che le persone potrebbero fuggire da diversi tipi di violenza, che ci sono vittime della tratta, donne e bambini con bisogni speciali.

"Tutto questo deve essere preso in considerazione quando le persone arrivano ai confini, e tutti noi abbiamo diritti umani individuali che devono essere presi in considerazione. Quindi non può essere trascurato."

"Un mal di testa molto politico"

Nonostante si insista sul fatto che "la soluzione è europea" quando si tratta di combattere l'immigrazione irregolare, il piano di Darmanin solleva dubbi.

"Abbiamo detto ai nostri amici italiani che siamo disposti ad aiutarli a deportare persone verso paesi con i quali manteniamo buone relazioni diplomatiche", ha detto, citando la Costa d'Avorio e il Senegal.

Secondo Camille Le Coz, direttrice associata del Migration Policy Institute (MPI) Europe, ciò è giuridicamente possibile, poiché si tratta di un’idea inizialmente proposta nei primi anni del Patto dell’UE su migrazione e asilo. È una vecchia idea, però, e Le Coz pensa che sia interessante vederla riemergere.

"È possibile. Ciò che è meno possibile è che, politicamente, ci si chieda come il Senegal e la Costa d'Avorio stanno accogliendo questa richiesta. Perché sappiamo che queste discussioni sul ritorno hanno sempre una forte carica politica ed è già difficile per un paese come la Francia , a livello bilaterale, organizzare questo ritorno è anche un grattacapo politico.

Da parte sua, Levoy non dimentica di sottolineare che "esistono norme, processi informali per il ritorno delle persone che dovrebbero anche rispettare i più alti standard di diritti umani". _

"Una soluzione europea"

Pochi giorni prima di questa dichiarazione, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva risposto alla richiesta di aiuto di Roma in seguito all'aumento degli arrivi di migranti: "Per me è molto importante perché l'immigrazione irregolare è una sfida europea e necessita di una risposta Risposta europea, quindi siamo sulla stessa barca.

Secondo Le Coz, l'UE ha qualche mese per concludere i negoziati sul patto, che sta cercando di negoziare da cinque anni.

"Ciò che è preoccupante è che se l'Europa non raggiunge un consenso, ciò servirà a riempire il progetto europeo e dimostrerà che non possiamo raggiungere l'unità quando si tratta di gestione comune".

"C'è il rischio di ciò che verrà dopo e se ciò costituirà una grande sfida, in primo luogo, per il progetto europeo - vogliamo ripensare i confini nazionali? - e, in secondo luogo, per il principio fondamentale dell'asilo, che è " che le persone possano venire in Europa, chiedere asilo, chiedere protezione internazionale e ricevere lo status. Siamo disposti a metterlo in discussione?"

Levoy spiega che l'UE sta cercando di rinnovare i suoi meccanismi di regolarizzazione per offrire maggiori opportunità ai migranti. La direttiva sul permesso unico prevede attualmente procedure per i permessi di lavoro e di soggiorno.