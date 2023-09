Mstyslav Chernov/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

La stazione della metropolitana di Kharkiv trasformata in scuola - Diritti d'autore Mstyslav Chernov/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Per consentire agli studenti proseguire i programmi nonostante le conseguenze della guerra, una stazione della metropolitana di Kharkiv, in Ucraina, è stata trasformata in aula scolastica