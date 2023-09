Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

"La Polonia non permetterà che il grano ucraino ci inondi", ha dichiarato il primo ministro del Paese, nel bel mezzo di un'intensa campagna elettorale

Il primo ministro polacco ha dichiarato che il suo governo non toglierà l'embargo sulle importazioni di grano ucraino, come previsto venerdì, perché ciò danneggerebbe gli agricoltori polacchi.

"La Polonia non permetterà che il grano ucraino ci inondi", ha dichiarato martedì il primo ministro, Mateusz Morawiecki, sulla piattaforma social X, precedentemente nota come Twitter.

"Indipendentemente dalle decisioni degli impiegati di Bruxelles, non apriremo le nostre frontiere", ha detto Morawiecki nel bel mezzo di un'intensa campagna elettorale per le elezioni parlamentari del 15 ottobre.

Polonia, Ungheria e Slovacchia, in accordo con l'Unione europea, hanno imposto un embargo sui prodotti agricoli ucraini da aprile sino al 15 settembre, per evitare che un'eccedenza nei loro mercati nazionali danneggiasse gli agricoltori locali.

È consentito solo il transito di merci sigillate, nel tentativo di aiutare l'Ucraina ad inviare i suoi prodotti all'estero, dato che la Russia blocca le sue consuete rotte di esportazione.

Morawiecki ha pubblicato i suoi commenti poco prima che il Gabinetto polacco discutesse la questione, cosa che è pronto a fare anche il Parlamento europeo.

Il commissario europeo per l'agricoltura, Janusz Wojciechowski (ex ministro dell'Agricoltura polacco), ha dichiarato martedì che si sta adoperando per ottenere la proroga dell'embargo.

Alcuni leader dei gruppi agricoli polacchi avrebbero partecipato al dibattito del Parlamento europeo, tra cui Michal Kolodziejczak, candidato dell'opposizione alle elezioni.

La Polonia ha sostenuto la vicina Ucraina con assistenza militare e umanitaria nella lotta contro l'invasione russa, ma in seguito alle proteste degli agricoltori Varsavia è stata irremovibile nel vietare le importazioni di prodotti agricoli ucraini.

Il disaccordo è sfociato in uno scontro diplomatico il mese scorso, quando Marcin Przydacz, capo dell'ufficio di politica internazionale del presidente polacco, Andrzej Duda, ha suggerito all'Ucraina di iniziare ad "apprezzare il ruolo che la Polonia ha svolto per l'Ucraina negli ultimi mesi e anni".

L'ambasciatore polacco a Kiev è stato convocato dal ministero degli Affari esteri ucraino: durante l'incontro, gli è stato detto che i commenti su una "presunta ingratitudine" erano "inaccettabili".