La città di Derna tra le più colpite. Il governo: "2.000 le vittime solo in città". Le autorità locali ridimensionano il bilancio: "Sono 150" - Diritti d'autore -/AFP

Di Euronews

La Croce Rossa sulle inondazioni nell'est della Libia: "Enorme il numero delle vittime. 10.000 i dispersi". Il governo aveva in precedenza parlato di 2.000 morti, ma autorità locali avevano rivisto il bilancio al ribasso. Dighe crollate a Derna. Allarme per le infrastrutture petrolifere in Cirenaica