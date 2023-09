India, in scena il G20 "disfunzionale": vertice diviso sull'Ucraina

Di Euronews

Al G20 in India l'agenda mette in primo piano le divisioni sulla guerra in Ucraina. Sul tavolo le istanze dei Paesi in via di sviluppo

Gli equilibri politici si costruiscono anche sulle assenze e, in India, il presidente statunitense Joe Biden sfrutta il fatto che sia il presidente russo Putin che l'omologo cinese Xi Jinping non siano presenti al G20 di Nuova Delhi.

PUBBLICITÀ

Nel post di Biden: "Sono diretto al G20 - il primo forum per la cooperazione economica internazionale - in primo piano ci sono l'avanzamento delle priorità degli americani e la realizzazione per le nazioni in via di sviluppo".

Il Segretario generale dell'Onu, António Guterres, parla di "famiglia globale disfunzionale": "Se siamo davvero una famiglia globale, oggi ne rappresentiamo una piuttosto disfunzionale - dice - Le divisioni crescono, le tensioni divampano e la fiducia si erode. Tutto questo solleva lo spettro della frammentazione e, infine, dello scontro".

Con l'invasione dell'Ucraina che sottolinea le divisioni, il vertice di Nuova Delhi potrebbe dare spazio a un'agenda alternativa.

Il primo ministro indiano, nonché padrone di casa Narendra Modi, cercherà di concentrare il dibattito sui paesi in via di sviluppo e sull'inclusione dell'Unione africana come membro permanente del G20.

Il G20 rappresenta il gruppo di 19 Paesi più l'Unione europea, considerati le maggiori economie mondiali, con circa il 75% del commercio globale. L'Unione africana rappresenta 55 Paesi e rappresenta l'undicesima economia mondiale, ma con solo il 2% del commercio globale.

Il contesto in cui si svolge il vertice è carico di complesse sfide geopolitiche, che vanno dal conflitto in corso in Ucraina all'impatto duraturo della pandemia di Covid-19.

In primo piano anche questioni come il rallentamento economico, l'escalation dell'emergenza climatica, l'aumento della povertà e le crescenti disuguaglianze.