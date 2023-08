Di euronews e ansa

La battaglia sul fronte orientale dell'Ucraina è a un punto critico: Robotyne a sud e Kupyansk nel Donetsk rimangono gli snodi cruciali dell'attuale scontro armato

La battaglia sul fronte orientale dell'Ucraina è ad un punto critico. Robotyne a sud e Kupyansk nel Donetsk rimangono i punti cruciali dell'attuale scontro armato.

PUBBLICITÀ

Le truppe ucraine restano costantemente sotto il fuoco dei droni, visto che Mosca mantiene saldo il dominio deicieli. Intanto il concetto strategico spinge Kiev ad aprire un varco terrestre tra Russia e Crimea per tagliare le linee di approvigionamento di Mosca nelle aree occupate a sud.

I russi dichiarano limitati successi

Mosca afferma di aver respinto nelle ultime ore sei contrattacchi delle truppe ucraine nella zona di Kupiansk, nella regione di Kharkiv infliggendo la perdita di due plotoni al nemico. Secondo il portavoce militare russo Yaroslav Yakimkin, le forze di Mosca hanno "annientato tre postazioni di mortai ucraine vicino agli insediamenti di Novoyegoryevka, Kulagovka, Tabayevka e Stelmakhovka, e distrutto due veicoli aerei senza pilota vicino a Sofiyevka e Zhiglovka: le perdite complessive del nemico - afferma Yakimkin citato dall'agenzia Tass - ammontano a due plotoni". Sempre secondo Mosca, truppe aviotrasportate russe hanno respinto un attacco dell'esercito ucraino anche a ovest di Bakhmut, "neutralizzando un gruppo di fanteria nemica".

La fondamentale logistica

Senza adeguate linee di approvvigionamento nessuno dei due eserciti può operare e condurre a buon fine lo sfondamento del fronte. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha detto ai lavoratori di uno stabilimento militare nella regione di Tula di far marciare la produzione bellica senza sosta 24 ore su 24. E questo tuttavia sembra non bastare visto che lo stesso Shoigu si è recato in Corea del Nord per cercare di convincere Pyongyang a vendere munizioni di artiglieria alla Russia. Per Washingtion qualsiasi accordo sugli armamenti tra la Corea del Nord e Mosca violerebbe direttamente una serie di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Nel frattempo, i funzionari russi hanno affermato che l'attacco dei droni di martedì notte all'aeroporto di Pskov non rimarrà impunito.