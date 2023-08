L’aria condizionata rende le città più calde?

Di Euronews

Siamo andati a vedere quanto c'è di vero in questa affermazione

Poiché l’Europa si trova ad affrontare ondate di caldo più frequenti e intense, proprio come molti altri paesi dell’UE, potresti aver preso in considerazione l’idea di fare il grande passo e acquistare un condizionatore d’aria

E anche se potresti pensare che stia raffreddando le cose, in realtà sta facendo esattamente l’opposto: sta riscaldando le cose. Scopriamo perché.

In Francia, l’impatto ambientale dell’uso dell’aria condizionata è diventato ultimamente argomento di dibattito, in particolare quando la deputata di sinistra Mathilde Panot ha affermato durante un’intervista a France Inter che “la temperatura di una città può essere aumentata fino a 2 gradi Celsius a causa dell’uso dell’aria condizionata”

Ma da dove escono certi numeri?

Tutto proviene da uno studio pubblicato nel 2020 che si basa su uno scenario in cui vengono utilizzati i condizionatori in tutti gli edifici di una città come Parigi per mantenere una temperatura interna di 23 gradi Celsius durante un'ondata di caldo

Secondo lo studio, l'aumento della temperatura dovuto all'uso dell'aria condizionata "dipende dall'ora del giorno e dalle caratteristiche dell'ondata di caldo, soprattutto dalla sua intensità".

Gli scienziati hanno utilizzato l’ondata di caldo mortale del 2003 che ha ucciso più di 14.000 persone in Francia per modellare le loro previsioni

Hanno scoperto che, dopo "9 giorni di un'ondata di caldo simile a quella del 2003, l'uso sistematico dell'aria condizionata durante quel periodo aumenterebbe la temperatura dell'aria" fino a 2,4°C.

Come è possibile? È perché i condizionatori funzionano come una pompa di calore, raffreddando una stanza rilasciando aria calda all'esterno

I condizionatori consumano più elettricità di qualsiasi altro elettrodomestico domestico. Consumano il 10% dell’elettricità globale e rilasciano nell’atmosfera gas nocivi che riscaldano il pianeta.

Il legame tra l’uso dell’aria condizionata e l’aumento delle temperature nelle città è già stato documentato

Secondo una ricerca pubblicata nel 2014 sul Journal of Geophysical Research: Atmospheres, il calore in eccesso generato dai condizionatori d’aria di una città può aumentare la temperatura esterna da 1 a 1,5 gradi Celsius durante la notte.

E poiché è probabile che le città diventino più calde a causa del cambiamento climatico e dell’aumento dello sviluppo, ciò significa che gli esseri umani richiederanno un maggiore raffreddamento interno.

Perché un’ondata di caldo che nel 1800 sarebbe stata un evento che si verificava una volta ogni dieci anni è ora più calda e si verifica quasi tre volte più spesso, secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC.

Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, nel 2019, il 20% delle famiglie dell’UE possedeva un condizionatore

Si prevede che il numero di condizionatori d’aria in tutto il mondo salirà dagli attuali 1,6 miliardi di unità a 5,6 miliardi di unità entro la metà di questo secolo, secondo un rapporto del 2019 pubblicato dall’Agenzia internazionale per l’energia.

Se non controllati, entro il 2050 tutti i condizionatori del mondo utilizzerebbero la stessa quantità di elettricità che consuma oggi la Cina per tutte le attività.

Gli scienziati dietro lo studio offrono altre opzioni per contribuire a rinfrescare le città, tra cui la creazione di più spazi verdi e un migliore isolamento degli edifici.