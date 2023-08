Senegal, due morti tra i manifestanti

Di Euronews

Due persone sono morte nel Sud del Senegal, nella città di cui è sindaco il leader dell'opposizione Ousmane Sonko, di recente posto sotto accusa e in detenzione

Due persone sono state uccise lunedì, nel Sud del Senegal, mentre si svolgevano delle manifestazioni popolari che hanno seguito la messa in stato d'accusa e l'incarcerazione dell'oppositore Ousmane Sonko, candidato alle elezioni presidenziali del 2024. L'uomo è sospettato in particolare di aver lanciato appelli all'insurrezione.

Il governo ha lanciato un appello alla popolazione affinché si mantenga la calma

I due corpi privi di vita sono stati scoperti nella città di Ziguinchor, di cui Sonko è sindaco, secondo quanto indicato dal ministero degli Interni della nazione africana. Quest'ultimo ha anche chiesto alla popolazione di mantenere "la calma e la serenità", e ha precisato che "sono state adottate tutte le misure necessarie per preservare la pace e la tranquillità nel Paese".

Il procedimento giudiziario avviato a carico di Sonko rischia di porne in dubbio la partecipazioni alle elezioni, che si terranno a febbraio 2024. Ciò dopo una prima condanna arrivata lo scorso 1 giugno, per una vicenda legata a questioni di buoncostume, che già di per sé potrebbe rendere l'uomo non eleggibile. Un'altra condanna era arrivata pochi giorni prima, stavolta per diffamazione nei confronti di un ministro.

Sonko si ritiene vittima di un complotto ordito dal presidente Macky Sall

Proprio le sentenze a carico di Sonko hanno scatenato le proteste dei suoi sostenitori: le più violente mai registrate da anni in Senegal. Il leader dell'opposizione punta a presentare dei ricorsi in tribunale e accusa il presidente Macky Sall di aver ordito un complotto ai suoi danni, proprio al fine di escluderlo dalla partecipazione alle presidenziali.