L'aumento dei tassi da parte della Federal Reserve precede un probabile ulteriore aumento anche da parte della Banca Centrale europea, sotto pressione per le critiche, anche politiche, per porre fine a questa escalation infinita. Banche centrali dell'Eurozona in difficoltà

Tassi d'interesse americani mai così alti negli ultimi 22 anni. La Federal Reserve statunitense ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, tra il 5,25% e il 5,5%.

La decisione arriva dopo che, in giugno, la Fed aveva interrotto il suo ciclo di rialzo dei tassi, lasciandoli invariati. Federal Reserve: invariati i tassi d'interesse. Oggi la decisione della BCE Si tratta dell'undicesimo aumento dall'inizio del 2022, quando la Banca Centrale americana ha iniziato ad aumentare i costi di indebitamento, con l'obiettivo di raffreddare l'economia e allentare la corsa verso l'alto dei prezzi. "Ripristinare la stabilità dei prezzi è essenziale" L'intervento di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve:

"Ripristinare la stabilità dei prezzi è essenziale per preparare il terreno per ottenere la massima occupazione e prezzi stabili nel lungo periodo.

Comprendiamo che le nostre azioni influiscono sulle comunità, sulle famiglie e sulle aziende di tutto il Paese. Ma tutto ciò che facciamo è al servizio della nostra missione pubblica. Noi, alla Fed, faremo tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi". Jerome Powell, le stelle e le strisce. (Washington, 26.7.2023) Nathan Howard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved. L'economia Usa regge L'economia statunitense è rimasta solida nonostante gli 11 rialzi dei tassi attuati dalla Fed, il ciclo di rialzi dei tassi più aggressivo degli ultimi 40 anni.

Le assunzioni sul lavoro sono leggermente rallentate, ma il tasso di disoccupazione è ancora vicino al minimo storico. Aumento dei tassi anche da parte della Bce? L'aumento dei tassi da parte della Federal Reserve precede un probabile ulteriore aumento - previsto per oggi - anche da parte della Banca Centrale europea, sotto pressione per le critiche, anche politiche, per porre fine a questa escalation infinita. La Bce aumenta i tassi dello 0,5% malgrado le turbolenze bancarie

Il che significa che l'aumento dei tassi continuerà.