La Bce aumenta i tassi dello 0,5% malgrado le turbolenze bancarie

La Bce innalza di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, determinata ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% a medio termine.

"L’inflazione dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato", si legge nel comunicato, "Pertanto, il consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Bce, in linea con la sua determinazione ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% a medio termine. L’elevato livello di incertezza accresce l’importanza di un approccio fondato sui dati per le decisioni del consiglio direttivo sui tassi di riferimento, che saranno determinate dalle sue valutazioni sulle prospettive di inflazione alla luce dei nuovi dati economici e finanziari, dalla dinamica dell’inflazione di fondo e dall’intensità di trasmissione della politica monetaria".