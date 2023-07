Di Euronews

Le città portuali di Odessa e Mykolaiv sono state bombardate per la terza notte consecutiva. Colpiti case e infrastrutture strategiche per l'export di grano. Almeno 20 feriti

Odessa e Mykolaiv sotto le bombe per la terza notte consecutiva. L'Aeronautica militare ucraina ha riferito che le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un totale di 38 tra missili da crociera e dronikamikaze sul territorio ucraino, 18 dei quali sono stati abbattuti dalle forze di difesa di Kiev.

A Mykolaiv il bilancio degli attacchi è di un morto, un uomo estratto dalle macerie di un edificio distrutto nel centro della città, e di venti feriti tra cui cinque bambini. A odessa, riportano fonti locali almeno due persone sono rimaste ferite.

Gli attacchi rientrerebbero ancora nel piano di rappresaglia russo per punire l'attacco ucraino al ponte di Kerch, l'infrastruttura strategiga inaugurata nel 2018 per collegare la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente nel 2014.

Mosca sostiene di aver colpito solo obiettivi militari. Ma Kiev smentisce, e afferma che oltre agli attacchi indiscriminati sulla popolazione civile, l'esercito russo punta a distruggere le infrastrutture strategiche per le esportazioni di cereali. Gli attacchi di ieri, e la distruzione di 60mila tonnellate di derrate avevano messo in allerta i mercati, facendo lievitare il prezzo del grano dell'8 per cento in appena ventiquattro ore.

L'accordo sul grano

La serie di raid sulle due principali città portuali dell'Ucraina arrivano a pochi giorni dal mancato rinnovo dell'accordo sul grano da parte della Russia, il patto che dal 2022 ha consentito il transito in sicurezza dei cerali ucraini attraverso il mar Nero.

Nei giorni scorsi il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il segretario generale delle Nazioni uniteAntónio Guterres, che avevano mediato gli accordi nel 2022, hanno affermato di essere impegnati in prima persone per garantire il rinnovo dell'accordo, senza il quale centinaia di milioni di persone nei Paesi in via di sviluppo rischiano di soffrire la fame.

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che non esclude il rientro della Russia sugli accordi, ma ha chiesto il rispetto di alcune condizioni."La prima richiesta è il ritiro delle sanzioni sulle forniture di grano e fertilizzanti russi nei mercati mondiali. In secondo luogo, devono essere rimossi tutti gli ostacoli per le banche e le istituti finanziari russe che si occupano delle forniture di cibo e fertilizzanti", ha affermato Putin. "Stiamo parlando del loro immediato collegamento al sistema internazionale di regolamento bancario SWIFT. Non abbiamo bisogno di promesse o idee in merito. Vogliamo che queste condizioni siano soddisfatte".

Sale la tensione

Il Ministero della Difesa russo****Sergej Šojguha alzato ancora i toni dello scontro, e in una dichairazione ha affermato che Mosca considera le acque internazionali nelle zone nord-occidentali e sud-orientali del Mar Nero "temporaneamente pericolose" per la navigazione. Ciò fa seguito all'impegno dell'Ucraina di continuare le spedizioni di grano nonostante il ritiro della Russia dall'accordo.

Il ministero ha avvertito che considererà qualsiasi nave in arrivo come carica di materiale militare. "I Paesi di cui le navi batteranno bandiera saranno visti come coinvolti nel conflitto ucraino al fianco del regime di Kiev", ha dichiarato. E per questo potranno essere colpite come obiettivi militari legittimi.

Nel resto del Paese

Un drone ucraino lanciato in Crimea ha ucciso una giovane adolescente nella notte. Lo ha annunciato il governatore locale insediato da Mosca. "Un attacco con un drone nemico ha danneggiato quattro edifici amministrativi nel nord-ovest della Crimea", ha scritto su Telegram Serguei Aksionov aggiungendo che "sfortunatamente non è stato privo di vittime. Un'adolescente è morta".

Un civile è stato ucciso durante gli attacchi russi di ieri nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come Ukrinform. "Il 19 luglio i russi hanno ucciso un abitante della regione di Donetsk, a Kostyantynivka. Altre due persone sono state ferite nel corso della giornata", ha scritto Kyrylenko.

E un'altra vittima c'è stata oggi in seguito a un attacco russo nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, come riporta Rbc-Ucraina. "Questa mattina, gli occupanti russi hanno sparato ancora una volta sulla città di Volchansk, distretto di Chuguevsky. Sfortunatamente, un civile di 40 anni è morto", ha scritto Sinegubov.