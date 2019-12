Aperto anche il segmento ferroviario del controverso "Ponte di Crimea"

Quel tratto tra il Mar Nero e il Mare di Azov è di fondamentale importanza, nei delicati rapporti tra Ucraina e Russia . E' proprio qui, infatti, che Mosca sequestrò tre navi appartenenti a Kiev nell'autunno 2018. Nel Mare di Azov, dove di fatto passa tutto il commercio marittimo della zona, russi ed ucraini possono navigare liberamente, trattandosi di acque internazionali. Ma il ponte è considerato un obiettivo sensibile dal Cremlino, che in pratica controlla lo stretto, mentre l'Ucraina denuncia ritardi per il passaggio delle proprie imbarcazioni, con relativi aggravi economici.

Il segmento per il trasporto su gomma era stato già inaugurato , invece, nel maggio 2018 , con sei mesi di anticipo rispetto alle previsioni, direttamente dal presidente della Federazione, Vladimir Putin. Il Capo di Stato aveva guidato personalmente il camion alla testa del convoglio, lanciato alla velocità massima consentita sul viadotto. In quell'occasione, l'allora presidente ucraino, Petro Poroshenko, aveva definito "illegale" la costruzione del ponte di Kerch, "ultima prova del disprezzo del Cremlino per il diritto internazionale".

L'autorità competente russa Rostechnadzor ha annunciato il completamento dell'opera, già testata a settembre dalla stampa (come vedete nel tweet qui sopra). La società che controlla le ferrovie russe ha già aperto le prenotazioni per i treni che, attraverso il ponte, garantiranno il collegamento con la Russia. E, a quanto dicono da quelle parti, si tratta già di un grande successo.

Il controverso "ponte di Crimea" è stato completato . E' stato aperto questo mercoledì, infatti, anche il segmento ferroviario del ponte sullo Stretto di Kerch, che collega la regione di Krasnodar, in Russia, alla Crimea - la penisola contesa con Kiev e annessa da Mosca nel 2014, dopo un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale -.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.