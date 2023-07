Migliaia di manifestanti hanno bloccato le principali arterie israeliane per protestare contro la controversa legge passata in prima lettura lunedì alla Knesset

Migliaia di persone hanno bloccato sin dalle prime ore di questo martedì mattina le principali autostrade e superstrade di Israele, per protestare contro la riforma giudiziaria voluta dal governo di Netanyahu. Attivisti si sono radunati anche nella hall degli arrivi all'aeroporto di Ben Gurion di Tel Aviv.

La polizia ha utilizzato dei cannoni ad acqua per disperdere i partecipanti a questa nuova "giornata di resistenza" e ha fermato una quarantina di persone.

300 riservisti dell'unità informatica dell'esercito hanno inviato una lettera, in cui affermano che non si offriranno volontari per il servizio, spiegando che l'esecutivo ha dimostrato "di essere determinato a distruggere lo Stato di Israele".

Il leader del sindacato nazionale del lavoro (Histadrut), Arnon Bar-David, ha minacciato un possibile sciopero generale che potrebbe paralizzare l'economia del Paese: "Se la situazione dovesse arrivare all'estremo, interverremo e impiegheremo la nostra forza", ha dichiarato invitando il premier a "fermare il caos".

La polizia israeliana prova a disperdere i manifestanti sull'autostrada che collega Tel Aviv a Gerusalemme Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP All rights reserved

La controversa riforma che "mina la democrazia"

La riforma priva il Tribunale Supremo (Corte Costituzionale) della facoltà di rivedere e analizzare le decisioni governative, in funzione della loro razionalità o irrazionalità. Per gli organizzatori delle proteste, è la democrazia stessa ad essere in pericolo. "Il governo sta correndo per far passare la legge senza raggiungere il consenso e alla fine sta mettendo a rischio il nostro Paese", racconta un manifestante.

"Come uomo di destra, uomo con un'opinione politica ben precisa, penso e sono convinto che il modo in cui stanno andando le cose qui sia molto negativo per noi come democrazia", dice un altro.

Le proteste di massa contro la riforma e l'esecutivo si sono riaccese poche ore dopo l'approvazione in prima lettura del disegno di legge da parte del Parlamento israeliano. Passato con tutti i 64 voti della maggioranza e con il no dei 56 deputati di opposizione, il provvedimento verrà votato altre due volte prima di essere definitivamente approvato.

L'opposizione sostiene che la legislazione sia stata concepita a causa dei problemi giudiziari del Primo Ministro. Ma il conservatore Benjamin Netanyahu dovrebbe avere la strada in discesa, vista la maggioranza parlamentare detenuta dalla sua coalizione, che unisce partiti di estrema destra e ultrareligiosi.