Tel Aviv, le proteste in piazza contro il governo

Migliaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv, in Israele, per protestare contro la riforma della giustizia voluta dal governo. Secondo le opposizioni, lo svilimento delle prerogative della Corte Suprema potrebbe spianare la strada ad una deriva autoritaria nella nazione ebraica. Il pacchetto di riforma è costituito da tre diversi disegni di legge, il primo dei quali è stato approvato dal parlamento. Gli altri due saranno discussi di qui alla fine del mese.