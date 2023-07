Scambio di accuse tra russi e ucraini sulla centrale di Zaporizhzhia

Secondo Kiev, i russi avrebbero piazzato ordigni su due dei sei reattori della centrale nucleare più grande d'Europa

I funzionari russi e ucraini hanno intensificato gli scambi di accuse sulla situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia (ZNPP).

L'Institute for the Study of Wa afferma che "la Russia si concentra probabilmente nell'accusare l'Ucraina di azioni irresponsabili intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, tra cui la creazione di condizioni per un possibile attacco sotto falsa bandiera.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il controllo russo fin dai primi giorni dell'invasione su larga scala nel 2022. Da allora tutti e sei i reattori sono stati spenti.

Le Forze armate ucraine avvertono ora di una "possibile provocazione nel imminente futuro" nel territorio della centrale, affermando che "oggetti simili a ordigni esplosivi sono stati collocati sul tetto esterno del terzo e quarto reattore dell'impianto".

Pochi giorni prima, la direzione dell'intelligence militare ucraina aveva affermato che Mosca aveva approvato un piano per far esplodere la centrale e aveva minato quattro dei sei reattori, oltre al bacino di raffreddamento. L'ISW afferma che: "È improbabile che la Russia generi un incidente alla ZNPP in questo momento".

Il think tank ribadisce che "è improbabile che un limitato sabotaggio russo alla centrale, con la Russia che incolperebbe l'Ucraina, sia in grado di generare un massiccio incidente nucleare, poiché i reattori sono stati costruiti per resistere a danni considerevoli".

Nell'ottobre dello scorso anno, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva previsto che la Russia avrebbe distrutto la diga di Kakhovka, nella regione di Kherson.

Ora, Zelensky e altri alti funzionari ucraini hanno intensificato gli avvertimenti: le forze russe hanno in programma di sabotare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, il più grande impianto di questo tipo in Europa.