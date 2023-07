Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev

Di Euronews

Prosegue la controffensiva ucraina contro le forze russe. Secondo l'Istituto americano di studi sulla guerra effettuati attacchi in sei aree

Le forze ucraine avrebbero effettuato una serie di operazioni di controffensiva in sei settori del fronte, nella giornata di domenica 2 luglio, riuscendo a conquistare alcune porzioni del territorio occupato dai russi. A spiegarlo è l'Istituto americano di studi sulla guerra.

Da Russia e Ucraina versioni opposte sull'andamento della guerra

Il ministero della Difesa russo e altre fonti russe hanno confermato come le forze ucraine abbiano attaccato nella regione occidentale di Zaporizhzhia, sul confine amministrativo con la regione di Donetsk, in direzione di Lyman e nella zona di Bakhmut. Le forze ucraine sarebbero riuscite ad avanzare in particolare a sud-ovest di Klishchiivka, 7 km a sud-ovest di Bakhmut.

Secondo il Cremlino, tuttavia, le forze russe avrebbero respinto gli attacchi ucraini nei pressi della stessa Bakhmut e di Berkhivka. Di avviso opposto ilportavoce del Gruppo orientale delle forze ucraine, il colonnello Serhiy Cherevaty, secondo il quale il 2 luglio le forze ucraine avrebbero ottenuto risultati proprio attorno a Bakhmut.

La Russia avrebbe trasferito un reggimento aviotrasportato a Bakhmut

Lo stesso Cherevaty ha riferito che le forze russe hanno recentemente trasferito un non meglio specificato reggimento aviotrasportato dalla zona di Lyman a quella di Bakhmut. Ciò in quanto, sempre secondo il colonnello ucraino, per la Russia la città avrebbe un importante valore propagandistico, ancor più che militare.