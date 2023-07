Zelensky a Praga discute di aiuti militari

Di Euronews

Il primo ministro ceco Fiala offre all'Ucraina altri elicotteri d'attacco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso di aiuti militari e si è assicurato un ulteriore sostegno per l’ingresso dell’Ucraina nella Nato durante la sua recente visita in Bulgaria e in Repubblica Ceca.

A Praga il primo ministro ceco Petr Fiala ha offerto all'Ucraina altri elicotteri d'attacco e ulteriori armamenti. Zelensky ha ribadito che le sue forze armate hanno urgente bisogno di armi a lungo raggio.

"Non solo è difficile portare avanti la controffensiva, ma è molto difficile condurre un apparato di difesa senza armi a lungo raggio - ha detto il presidente ucraino - Se stai difendendo il tuo territorio e non puoi raggiungere la distanza appropriata per distruggere il nemico, il nemico ha il vantaggio della distanza. Ecco perché è importante, non solo per le azioni offensive, ma anche per quelle difensive delle nostre forze armate".

Zelensky ha inoltre reso omaggio ai cechi che hanno preso parte alla Rivoluzione di velluto. La Repubblica Ceca e la Bulgaria, ex Stati satelliti sovietici, sono tra i più grandi sostenitori dell’ingresso dell'Ucraina nella Nato.