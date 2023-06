Zaporizhzhia: l'Ucraina si prepara alla possibilità di un disastro nucleare

L'Ucraina si sta preparando alla possibilità di un disastro nucleare con delle esercitazioni. L'addestramento riguarda il potenziale rischio di fuga di radiazioni dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi.

Decine di persone alla periferia della città di Zaporizhzhia hanno imparato come agire in modo rapido nel caso in cui i livelli di radiazioni aumentasse in seguito a danni all'impianto, mentre gli operatori del servizio di emergenza lavano i veicoli con tubi e usano dosimetri per misurare i livelli di radiazioni.

Nel 1986 il paese ha subito il più grave incidente nucleare al mondo alla centrale Chernobyl.