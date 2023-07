Attacco di droni russi nella città di Sumy: due morti e 19 feriti

Un attacco di quattro droni russi su alcuni edifici nel centro di Sumy, Ucraina settentrionale, ha provocato la morte di due persone. Altri 19 sarebbero rimasti feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un urgente potenziamento della difesa aerea per contrastare l'offensiva russa

Due persone sono morte durante un attacco di quattro droni russi lunedì su un edificio di cinque piani nel centro Sumy, città dell'Ucraina settentrionale. Un bambino di cinque anni è tra i 19 rimasti feriti.

Un edificio amministrativo e due condomini sono stati danneggiati, l'amministrazione dell'Oblast di Sumy ha fatto sapere su Telegram.

Immagini pubblicate dai servizi di emergenza ucraini mostrano edifici distrutti e cortili disseminati di detriti mentre i soccorritori affrontano un incendio.

Un vigile del fuoco aiuta un uomo a trasportare oggetti personali fuori da un condominio danneggiato da un attacco russo a Sumy

Vigili del fuoco spengono l'incendio in un condominio dopo un attacco di droni russi a Sumy

Volodymyr Zelensky ha chiesto un urgente potenziamento del sistema di difesa aerea in seguito all'attacco. Secondo il presidente, l'Ucraina non avrebbe abbastanza sistemi di alto livello per contrastare il nemico russo.

"Sfortunatamente, il nostro paese non dispone ancora di un numero sufficiente di sistemi di difesa aerea di alta qualità per proteggere il nostro intero territorio e abbattere tutti gli obiettivi nemici", ha detto in un video messaggio notturno.

Nel frattempo, mentre Kiev afferma che starebbe guadagnando lentamente territorio, l'esercito ha diffuso un filmato delle truppe impegnate in un addestramento notturno nei pressi di Kramatorsk, dove recentemente dei missili russi hanno colpito un ristorante causando la morte di oltre 10 civili.

Gli svedesi stanno partecipando in vari modi alla controffensiva ucraina. L'ex soldato dei ranger Christer ha detto di aver perso circa 100 persone nel corso degli attacchi.

"Questo fa parte dell'essere un soldato. Posso sedermi e parlare con te in trincea o in una mensa e dirti: "Spero di vederti domani". - ha detto l'istruttore svedese - "In totale, ucraini e svedesi, ho poco meno di 100 persone che conosco da più di una settimana e che sono morte in questa guerra".

La versione di Mosca

Il Ministero della Difesa russo, a sua volta, ha diffuso un filmato che mostrerebbe equipaggi di carri armati T-90A del Distretto Militare Centrale che starebbero causando danni a quelle che descrivono come "roccaforti nemiche".

La Russia, che ha iniziato l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, ha intensificato gli attacchi aerei contro il paese nelle ultime settimane da quando Kiev ha intrapreso una controffensiva per cercare di riconquistare i territori occupati.