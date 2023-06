Di Euronews

Prigozhin: "L'operazione speciale iniziata il 24 febbraio è stata lanciata per motivi completamente diversi"

Il capo del del gruppo di combattenti mercenari Wagner torna ad accusare Mosca. Yevgeny Prigozhin ha dichiarato che l'Ucraina non ha mai minacciato di attaccare la Russia, come sostenuto dal Cremlino nel tentativo di giustificare l'invasione.

L'operazione speciale iniziata il 24 febbraio è stata lanciata per motivi completamente diversi Yevgeny Prigozhin Capo del gruppo Wagner

Le ragioni della guerra sono altre, a detta di Prigozhin. "Il 24 febbraio [2022] non è successo nulla di straordinario. Ora il ministero della Difesa sta cercando di ingannare l'opinione pubblica e il presidente, raccontando la storia di una folle aggressione da parte dell'Ucraina e che Kiev ci avrebbero attaccato, insieme all'intero blocco della Nato. L'operazione speciale iniziata il 24 febbraio è stata lanciata per motivi completamente diversi".

La dichiarazione di Prigozhin, che ha ripetutamente criticato i comandanti rivali per la loro gestione della guerra - in una lotta interna per il potere - alza drasticamente la posta in gioco nella sua battaglia contro i capi militari russi.

