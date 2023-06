La Guardia Costiera statunitense ha confermato che i sonar hanno captato rumori di colpi a intervalli di circa 30 minuti

I soccorritori, impegnati in una corsa contro il tempo per ritrovare il Titan, il sottomarino scomparso nell'Oceano Atlantico, hanno rilevato suoni di "colpi" nella zona dove il mezzo è sparito due giorni fa, durante un'immersione verso il relitto del Titanic. Un aereo canadese P-8 ha sentito dei colpi nell'area ogni 30 minuti. Quattro ore dopo un altro sonar ha sentito nuovi colpi.

È una vera e propria armata internazionale di navi e aerei, quella che sta cercando l'imbarcazione di OceanGate, la compagnia proprietaria del sommergibile, con cinque persone a bordo. La riserva d'aria potrebbe esaurirsi entro giovedì mattina.

Sebbene la ricerca del Titan sia molto complessa e si estenda su un'ampia e profonda distesa oceanica, la sua scomparsa porta a chiedersi cosa abbia causato l'interruzione del funzionamento dei sistemi di comunicazione.

Nel frattempo, un robot subacqueo ha iniziato a cercare nelle vicinanze del relitto del Titanic, mentre le squadre di soccorso sono accorse in caso di ritrovamento del sottomarino.

Ex direttore delle operazioni sollevò dubbi sulla sicurezza nel 2018

Nel frattempo emerge che l'ex direttore delle operazioni marittime di OceanGate aveva sollevato preoccupazioni per la sicurezza poco prima di essere licenziato. I fatti risalgono al 2018 e li riportano i media americani. In quell'anno David Lochridge, pilota di sottomarini e sommozzatore scozzese, espresse "significative preoccupazioni per la sicurezza riguardo al design sperimentale e non testato del Titan". Dubbicontenuti in una risposta che presentò ad un'azione legale intentata contro di lui da OceanGate, che lo accusava di aver divulgato informazioni riservate.

David Lochridge era particolarmente allarmato dal "rifiuto di OceanGate di effettuare test non distruttivi cruciali" sullo scafo del sommergibile. Secondo quanto riferito, ha avvertito che i passeggeri del Titan avrebbero potuto essere esposti a pericoli se la nave si fosse avventurata a profondità estreme. Un oblò nella parte anteriore del sommergibile era stato progettato infatti per resistere alla pressione percepita a 1.300 metri di profondità, mentre OceanGate si immerge a quasi 4.000 metri di profondità.

L'ex dirigente sostiene di aver "fortemente incoraggiato" il suo datore di lavoro a far ispezionare e certificare il Titan da una società specializzata. Ma invece di "affrontare le sue preoccupazioni", OceanGate ha "immediatamente licenziato" David Lochridge, secondo la sua denuncia. Secondo Insider e New Republic, che hanno rivelato la causa, nel novembre 2018 è stato raggiunto un accordo tra la società e il suo ex dipendente.