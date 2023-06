Anche le operazioni di recupero - una volta individuato il "Titan" - sarebbero molto complicate: anzi, potrebbe essere quasi impossibile da raggiungere se il sottomarino è rimasto bloccato sul fondo dell'Oceano, a circa 3.800 metri di profondità, vicino al relitto del Titanic

Ultime ore di speranza.

Si sono intensificate ulteriormente le ricerche per ritrovare il sottomarino scomparso "Titan", che ha perso il contatto con la Polar Prince, la nave d'appoggio, domenica 18 giugno nel Nord Atlantico canadese.

Il "Titan" era in immersione per un viaggio "turistico" per esplorare il relitto del Titanic, sul fondo dell'Oceano.

Ossigeno in esaurimento

Secondo gli esperti, l'ossigeno respirabile che mantiene in vita le cinque persone a bordo del "Titan" probabilmente si esaurità nell'arco della giornata di giovedi, in particolare verso le 11 di giovedi mattina, ora italiana.

Le cinque persone a bordo sono il pilota Stockton Rush, CEO di OceanGate, la compagnia che guida la spedizione; l'avventuriero britannico Hamish Harding; Shahzada e Suleman Dawood, padre e figlio di un'importante famiglia pakistana; e l'esploratore sottomarino francese ed esperto di Titanic Paul-Henry Nargeolet.

Il Capitano Jamie Frederick, coordinatore delle emergenze per il Primo Distretto della Guardia Costiera canadese non perde le speranze:

"Dobbiamo rimanere ottimisti e fiduciosi quando si tratta di un caso di ricerca e salvataggio. E siamo proprio nel bel mezzo di un caso di ricerca e salvataggio. Quindi, non voglio entrare in una discussione su quando finirà questo caso”.

Una flotta internazionale di navi e aerei di sorveglianza sta portando avanti le attività di ricerca e salvataggio in corso.

Ci sono state nuove segnalazioni di un regolare rumore di colpi provenire ogni mezzora - come da protocollo di sicurezza, che ovviamente conosce Paul-Henry Nargeolet, uno dei passeggeri del "Titan" - dal profondo dell'Oceano vicino al relitto del Titanic, rumore che potrebbe provenire dal sottomarino, però non ancora individuato.

In ogni caso, anche le operazioni di recupero - una volta individuato il "Titan" - sarebbero molto complicate; anzi, potrebbe essere quasi impossibile da raggiungere se il sottomarino è rimasto bloccato sul fondo dell'Oceano, a circa 12.500 piedi (3.800 metri) di profondità, vicino al relitto del Titanic.

La Marina degli Stati Uniti ha dichiarato che sta inviando un sistema di salvataggio specializzato in grado di sollevare "oggetti sottomarini grandi, ingombranti e pesanti come aerei o piccole navi".