È terminata a Parigi la seconda sessione del comitato sulla "Plastic Pullotion": i delegati dei 175 Paesi presenti hanno concordato una risoluzione per fornire la prima bozza di un trattato globale contro l'inquinamento da plastica, entro la fine del 2024.

L'accordo è stato raggiunto all'unanimità durante la sessione plenaria del Comitato Internazionale di Negoziazione, l'Intergovernmental Negotiating Committee (INC),promosso dal "Programma Ambientale" delle Nazioni Unite.

L'obiettivo del futuro trattato contro l'inquinamento da plastica mira a diminuire la produzione globale annuale di plastica, che ha raggiunto i 460 milioni di tonnellate e potrebbe triplicare entro il 2060.

A Parigi è intervenuto, tra gli altri, Christophe Bèche, ministro francese della Transizione ecologica:

"Anche se la sessione di Parigi è terminata, le discussioni e i negoziati internazionali devono continuare senza sosta, da qui al prossimo incontro in Kenya, in programma a Nairobi dal 13 al 17 novembre 2023, in modo da poter mantenere questa pressione sui negoziati, per consentirci di raggiungere questo obiettivo nel 2024".

Solo il 9% della plastica prodotta viene riciclata, mentre il resto rappresenta il 3,4% delle emissioni globali (dato del 2019), una cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2060, secondo l'Ocse (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).