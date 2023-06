India: scontro tra due treni, oltre 280 vittime

Di Euronews

All'origine della collisione, il deragliamento di uno dei due treni passeggeri, finito sull'altro binario, proprio nel momento in cui stava transitando il secondo treno. La tragedia è avvenuta nello stato di Orissa, nell'est dell'India

Incidente ferroviario nell'India Orientale, nello stato di Orissa.

Due treni si sono scontrati, con una collisione violentissima.

Il bilancio è una vera ecatombe: almeno 288 le vittime.

Più di 900 i feriti, mentre si teme che molti altri passeggeri siano rimasti intrappolati tra i rottami dei treni.

L'inferno si è scatenato nella stazione di Bahanaga, circa 200 km a sud ovest di Calcutta.

Un portavoce del ministero delle Ferrovie indiano ha affermato che da 10 a 12 vagoni ferroviari sono deragliati e sono finiti sul binario vicino. I loro detriti sono stati colpiti da un altro treno passeggeri proveniente dalla direzione opposta, facendo deragliare fino a tre carrozze del secondo treno.

Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un terzo treno che trasportava merci.

Per tutta la notte gli abitanti di Balasore, la città indiana più vicina al luogo del disastro ferroviario di ieri, sono rimasti svegli per il viavai ininterrotto di almeno 120 ambulanze che trasportavano i feriti verso nei tre ospedali più vicini.

Negli ospedali, piccoli e scarsamente attrezzati, riportano i media locali, medici e infermieri hanno lavorato incessantemente nel caos assoluto per far fronte agli oltre 900 feriti della sciagura, molti dei quali in condizioni critiche.

Rispondendo agli appelli diffusi sui media e sulle rete, centinaia di persone hanno trascorso la notte in coda per donare sangue nelle unità mobili allestite davanti agli ospedali.

Intanto, il ministero delle Ferrovie ha annunciato un contributo di un milione di rupie (circa 11mila euro) per i familiari delle vittime e di 200mila rupie (circa 2.200 euro) per i feriti più gravi.