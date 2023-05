La leggenda del Judo, il ceco Lukas Krpalek ha vinto la medaglia d'oro nella categoria sopra i 100 kg, mentre l'ex campionessa del mondo, la tedesca Anna-Maria Wagner si è aggiudicata la vittoria sotto i 78 kg

La terza e ultima giornata del primo Grand Prix di Judo nell'Alta Austria si preannunciava ricca di emozioni, e non ha deluso le aspettative.

Il pubblico del TipsArena è stata accolto dai medagliati olimpici austriaci Michaela Polleres e Shamil Borchasvili e ha potuto sentir parlare i loro eroi prima dell'inizio della competizione.

La prima finale della giornata è stata disputata da due veterani della categoria sotto i 90 kg, Krisztian Toth e Axel Clerget, che hanno dato prova di veri valori ridendo insieme mentre discutevano su chi avesse ottenuto il miglior punteggio. L'ungherese ha avuto la meglio, ma entrambi sono stati vincitori in quanto hanno dimostrato perché il judo è così apprezzato per i suoi valori di amicizia e rispetto.

La deputata austriaca Agnes Sirkka Prammer era presente per consegnare loro le medaglie.

Nella categoria sotto i 78 kg femminile c'è stata la rivincita della finale mondiale del 2021 e l'ex campionessa del mondo, la tedesca Anna-Maria Wagner, è tornata a dare il meglio di sé, contrastando l'attacco della francese Madeleine Malonga e ottenendo la medaglia d'oro.

Era felicissima e ha festeggiato con i tifosi locali che guardano con ammirazione a questo fantastico modello.

È stato davvero fantastico, sono venute molte persone dal mio paese e anche i miei genitori, quindi è stato davvero bello Anna-Maria Wagner Judoka tedesca

La medaglia le è stata consegnata dal supervisore degli arbitri della Federazione internazionale di Judo (IJF), Tina Trstenjak.

Il brasiliano Leonardo Goncalves è stato in forma per tutto il giorno, e un attacco fulmineo in finale contro il tedesco Louis Mai gli è valso la medaglia d'oro nella categoria sotto i 100 kg.

Una grande occasione per i fan locali di vedere la firma di una stella emergente del judo.

La medaglia gli è stata consegnata dal supervisore arbitrale della IJF, Bukhbat Mashbat.

Nella categoria sopra i 78 kg l'oro è stato conquistato da Takahashi Ruri con una transizione veloce a terra che gli ha assicurato la vittoria.

Le medaglie sono state assegnate dal supervisore arbitrale della federazione Giuseppe Maddaloni.

Il due volte campione olimpico Lukas Krpalek è tornato sopra i 100 kg, dopo aver gareggiato sotto i 100 kg solo due settimane fa ai Campionati del Mondo. Ha conquistato un oro tattico prima di dare ai locali la possibilità di incontrare una leggenda.

Le medaglie sono state assegnate dal Direttore degli arbitri della federazione internazionale di Judo, Armen Bagdasarov.

"Mi piace il popolo austriaco, l'atmosfera austriaca e anche il campionato austriaco. È per questo che vengo qui e che gareggio in questa competizione. Perché amo ogni competizione che si svolge in Austria". Lukas Krpalek Judoka ceco

Dopo l'oro conquistato ieri dall'Austria, i tifosi austriaci avevano voglia di altre medaglie e la squadra locale non ha deluso.

Thomas Scharfetter ha fatto alzare la folla in piedi in perfetta conclusione di una prima edizione di incredibile successo per il judo austriaco e per l'area dell'Alta Austria. Una cacofonia di suoni, pieni di applausi e di acclamazioni, ha riecheggiato in tutta la regione.