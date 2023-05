Di Euronews

Il politico 44enne di estrema destra diventa il principale avversario di Trump nella corsa alla Casa Bianca

Riconfermato governatore della Florida**, Ron DeSantis** ha annunciato su Twitter la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. Il 44enne, a lungo sostenitore di Donald Trump, ne diventa il principale avversario nella corsa alla Casa Bianca, anche se appare nei sondaggi indietro dall'ex presidente degli Stati Uniti che minaccia scottanti rivelazioni su di lui. Il segno che lo considera un pericoloso rivale politico, con posizioni di estrema destra, soprattutto su temi come l'emigrazione, l'aborto e i diritti arcobaleno. Sua la firma della norma, nota come "Don't say gay", che fa divieto di discutere le questioni di genere nelle scuole del suo paese. Stessi limiti imposti su temi legati al razzismo. Come cristiano ha firmato una legge che proibisce l'interruzione di gravidanza a sei settimane, ovvero quasi prima che la donna si renda conto di essere incinta.